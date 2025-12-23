الہٰ آباد ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ: افسران کے پاس قانون کی معلومات نہیں، عدالتوں میں مقدمات کی بڑھ رہی ہے تعداد
Published : December 23, 2025 at 9:41 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے افسران کو قانون کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں میں غیر ضروری مقدمات کا سیلاب آ جاتا ہے اور عدالت کا روسٹر بند ہوکر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کی لاپرواہی نہ صرف عدالت کا وقت ضائع کرتی ہے بلکہ عام شہریوں کو بھی غیر ضروری قانونی چارہ جوئی پر مجبور کرتی ہے۔
جسٹس منجو رانی چوہان نے یہ مشاہدہ ایک ایسے کیس میں کیا جس میں ایک ناخواندہ درخواست گزار نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اپنی ہی کنٹریکٹ پر ہمدردانہ تقرری کو چیلنج کیا۔ عدالت نے کہا کہ اس نے تجربہ کیا ہے کہ بہت سے معاملات میں ذمہ دار سرکاری اہلکار نہ صرف قانونی دفعات کو نظر انداز کرتے ہیں بلکہ قائم شدہ قانونی پوزیشن کے برعکس کام بھی کرتے ہیں۔ اس کا براہ راست نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات عدالتوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں جس سے عدالتی نظام پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔
کنٹریکٹ پر ہمدردانہ تقرری کو چیلنج
کیس کے مطابق درخواست گزار کے والد سروس کے دوران انتقال کر گئے۔ اس کے بعد، اس کی والدہ نے متعلقہ اتھارٹی کو خط لکھ کر درخواست کی کہ اس کے بیٹے کو بالغ ہونے پر ہمدردانہ تقرری دی جائے۔ بعد میں، 2007 میں، درخواست گزار کو اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں ڈیپینڈنٹ آف ڈیسیڈ کوٹہ کے تحت کنڈکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تاہم یہ تقرری کنٹریکٹ پر تھی۔
لمبے عرصے تک خدمات انجام دینے کے بعد تقرری کو چیلنج نہیں
درخواست گزار اپنی تقرری کی نوعیت اور متعلقہ قانون سے لاعلم تھا۔ نتیجتاً، کئی برسوں تک خدمات انجام دینے کے بعد، اس نے حمایت میں الہٰ آباد ہائی کورٹ کے پیشگی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی کنٹریکٹ پر تقرری کو چیلنج کیا۔ کارپوریشن نے دلیل دی کہ عرضی گزار اتنے لمبے عرصے تک خدمات انجام دینے کے بعد اپنی تقرری کو چیلنج نہیں کر سکتا۔
قانون اور طریقۂ کار کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں
ہائی کورٹ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اور اس کے اداروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت انصاف اور معقولیت کے ساتھ کام کریں۔ خاص طور پر جب انہیں ان لوگوں کی طرف اپنے فرائض ادا کرنا ہوں جو قانون اور طریقۂ کار کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہیں۔ عدالت نے اربن امپروومنٹ ٹرسٹ، بیکانیر بمقابلہ موہن لال کیس میں سپریم کورٹ کے مشاہدے کا بھی حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست کو غیر ضروری قانونی چارہ جوئی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے عدالتوں میں مقدمات کا انبار لگ جاتا ہے اور تیز رفتار انصاف میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
درخواست گزار کو کارپوریشن کی غفلت کا خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے
عدالت نے کہا کہ جب کارپوریشن خود قانونی پوزیشن سے واقف تھی، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ درخواست گزار کو اس طرح کی تقرری نہ کرے۔ درخواست گزار کو کارپوریشن کی غفلت کا خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے۔ عدالت نے کارپوریشن کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے پر دوبارہ غور کرے اور قانون کے مطابق ضروری اقدامات کرے۔