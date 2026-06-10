دو پین کارڈ کیس: اعظم خان نے ہائی کورٹ میں دس سال کی سزا کے خلاف اپیل کی، رامپور کورٹ کا ریکارڈ طلب
ہائی کورٹ نے دو پین کارڈ کیس میں اعظم خان کو 10 سال کی سزا کے خلاف دائر درخواست پر حکومت سے جواب طلب کیا۔
Published : June 10, 2026 at 9:31 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایس پی لیڈر محمد اعظم خان کی طرف سے دائر مجرمانہ نظرثانی کی درخواست پر ریاستی حکومت سے تفصیلی جواب طلب کیا ہے، جس میں دو پین کارڈ کیس میں ان کی سزا اور 10 سال کی سزا میں اضافہ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ اہم حکم منگل کو جسٹس جے پرکاش تیواری کی سنگل بنچ نے سینئر وکیل کپل سبل، این آئی کے دلائل سننے کے بعد دیا۔ جعفری اور ایڈووکیٹ شاشوت آنند اور انکور آزاد، جو اعظم خان کی طرف سے پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ اس حساس معاملے کو جولائی 2026 کے دوسرے ہفتے میں ایک تازہ کیس کے طور پر دوبارہ درج کیا جائے۔ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت سے قبل رام پور کی ٹرائل کورٹ سے تمام اصل ریکارڈ اور کیس ڈائری بھی طلب کی ہے۔
اپیل کورٹ نے سات سال کی سزا کو بڑھا کر 10 سال کر دیا
اس نظرثانی کی درخواست میں، ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے خصوصی جج (ایم پی/ایم ایل اے کورٹ)، رام پور کے اصل سزا کے فیصلے اور اس سزا کو برقرار رکھنے والے اپیلٹ کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے بعد میں آنے والے عدالتی فیصلے پر بھی سوال اٹھایا ہے جس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 467 کے تحت اس کی پہلے سے عائد کی گئی سزا کو سات سال سے بڑھا کر دس سال قید کر دیا تھا۔ اس معاملے میں استغاثہ کا بنیادی الزام یہ ہے کہ اسمبلی انتخابات کے لیے ان کی نامزدگی سے متعلق سرکاری دستاویزات میں دکھائے گئے پین کارڈ کی تفصیلات کو ایک سوچی سمجھی سازش کے حصے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس دھوکہ دہی کی بنیاد پر اعظم خان کے خلاف رام پور میں تعزیرات ہند کی دفعہ 420، 467، 468، 471 اور 120-B کے تحت سنگین مجرمانہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
کاغذات نامزدگی میں پین کارڈ کی تفصیلات میں ردوبدل کا الزام
مقدمے کی سماعت مکمل ہونے کے بعد، رام پور کی خصوصی عدالت نے اعظم خان اور ان کے ساتھی ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا اور سزا سنائی۔ بعد میں جب یہ مقدمہ اپیل میں گیا تو اپیل کورٹ نے ان کی سزاؤں کو مکمل طور پر برقرار رکھا۔ تاہم، اپیل کورٹ نے سزا میں اضافے کے لیے ریاستی حکومت کی اپیل کو جزوی طور پر قبول کر لیا۔ اس اپیل کے نتیجے میں عدالت نے تعزیرات ہند کی دفعہ 467 کے تحت اعظم خان کی سزا کو سات سال سے بڑھا کر دس سال قید کر دیا، جس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا۔
اعظم خان کی درخواست میں قانونی غلطیوں کا الزام
اعظم خان کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی نظرثانی کی یہ درخواست نچلی عدالت کی سزا کے نتائج اور اپیل کورٹ کی طرف سے سزا میں اضافے کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ درخواست میں بنیادی طور پر کہا گیا ہے کہ غیر قانونی فیصلہ سنگین قانونی اور حقائق پر مبنی غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اسے ایک طرف رکھنا جائز ہے۔ اب سب کی نظریں جولائی میں اس پورے معاملے کی اگلی سماعت کے دوران ریاستی حکومت کی طرف سے داخل کیے جانے والے جواب پر لگی ہوئی ہیں۔