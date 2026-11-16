الہ آباد ہائی کورٹ نے ای ڈی سے اعظم خان کی گرفتاری کی بنیادوں کی تصدیق کرنے کو کہا
جسٹس راجیو گپتا اور دیویندر سنگھ کی بنچ نے 78 سالہ اعظم خان کی طرف سے دائر ایک رٹ درخواست پر یہ ہدایت دی۔
Published : November 16, 2026 at 6:35 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے پیر کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کو ایک حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ آیا اس نے سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو حال ہی میں منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کے بعد گرفتاری کی بنیادوں سے آگاہ کیا تھا۔ اس معاملے کی اگلی سماعت منگل کو ہوگی۔
جسٹس راجیو گپتا اور دیویندر سنگھ کی بنچ نے 78 سالہ اعظم خان کی طرف سے دائر ایک رٹ درخواست پر یہ ہدایت دی۔ ای ڈی نے اعظم خان کو 31 اکتوبر کو منی لانڈرنگ کیس میں رام پور ضلع جیل سے گرفتار کیا تھا جب وہ پین کارڈ فراڈ کیس میں ضمانت ملنے کے بعد جیل سے باہر آئے تھے۔
اعظم خان کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے دلیل دی کہ خان کے خلاف کارروائی اگلے سال ہونے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی انتقام کا حصہ ہے۔ سبل نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری سے قبل لازمی قانونی دفعات پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔
ان کے مطابق، ای ڈی کی درخواست میں مبینہ طور پر کسانوں سے 1.552 ہیکٹر اراضی ضبط کی گئی ہے، جس کی قیمت تقریباً 3.11 کروڑ (تقریباً 3.11 کروڑ روپے) ہے، لیکن ایجنسی نے یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو ضبط کرنے کے لیے کارروائی کی جس کی مالیت تقریباً 500 کروڑ (تقریباً 5 ارب روپے) ہے۔
انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ زیر بحث جائیدادیں ضلع انتظامیہ نے پہلے ہی کسانوں کو واپس کر دی ہیں، اور ان میں سے کچھ کو بعد میں تیسرے فریق کو فروخت کر دیا گیا ہے۔
ایڈوکیٹ ایس بی راجو، ای ڈی کی طرف سے پیش ہوئے، نے دلیل دی کہ تمام قواعد پر عمل کیا گیا لیکن خان نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بنچ کے سامنے ایک ویڈیو بھی پیش کی۔
ای ڈی کی یہ کارروائی مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر سامنے آئی ہے، جسے اعظم خان نے قائم اور کنٹرول کیا تھا۔ تحقیقات میں سرکاری فنڈز کے غلط استعمال، زمین کے حصول میں بے ضابطگیوں اور محمد علی جوہر یونیورسٹی کی تعمیر کے الزامات شامل ہیں، جہاں خان اعزازی چانسلر ہیں۔
ای ڈی کے لکھنؤ میں مقیم ڈپٹی ڈائریکٹر نے 13 اکتوبر کو خان اور دیگر کے خلاف رام پور پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی تھی۔ رٹ پٹیشن میں 28 اکتوبر کے اٹیچمنٹ آرڈر، 31 اکتوبر کو اعظم خان کی گرفتاری اور یکم اور 12 نومبر کے ریمانڈ کے احکامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔
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