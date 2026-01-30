الہ آباد ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ: اترپردیش پولیس کے فرضی انکاؤنٹرز اور ٹانگوں میں گولی مارنے کے واقعات پر شدید برہمی
عدالت نے کہاکہ اس عمل کا مقصد اعلیٰ افسران کو خوش کرنا یا سزا کے ذریعہ ملزم کو سبق سکھانے کا جذبہ معلوم ہوتا ہے۔
Published : January 30, 2026 at 9:03 PM IST
پریاگ راج : الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش پولیس کی جانب سے ملزمان کو مبینہ انکاؤنٹر کے نام پر ٹانگوں میں گولی مارنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور اسے قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
جسٹس ارون کمار سنگھ دیشوال پر مشتمل بنچ نے ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری (ہوم) کو حکم دیا ہے کہ وہ بذریعہ ویڈیو کانفرنس عدالت میں پیش ہو کر یہ وضاحت کریں کہ آیا پولیس افسران کو ملزمان کی ٹانگوں میں گولی مارنے یا اسے انکاؤنٹر ظاہر کرنے سے متعلق کوئی تحریری یا زبانی ہدایات دی گئی ہیں یا نہیں۔
28 جنوری کو جاری اپنے حکم میں عدالت نے کہا کہ پولیس انکاؤنٹر، خاص طور پر ملزمان کی ٹانگوں میں فائرنگ، ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ عدالت نے تبصرہ کرتے ہوئے کہاکہ “یہ سب بظاہر اعلیٰ افسران کو خوش کرنے یا ملزمان کو سزا دینے کے نام پر کیا جا رہا ہے، جبکہ سزا دینے کا اختیار صرف عدالتوں کو حاصل ہے، پولیس کو نہیں۔”
جسٹس دیشوال نے مزید کہا کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے جہاں قانون کی حکمرانی قائم ہے اور ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات واضح طور پر الگ ہیں۔ پولیس کا عدالتی دائرہ اختیار میں مداخلت کرنا ناقابلِ قبول ہے۔
عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بعض پولیس افسران اپنے سینئرز کی توجہ حاصل کرنے یا عوامی ہمدردی سمیٹنے کے لیے انکاؤنٹرز کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہاکہ “یہ عدالت بارہا ایسے مقدمات دیکھ رہی ہے جہاں چوری جیسے معمولی جرائم میں بھی پولیس بلا امتیاز فائرنگ کر دیتی ہے اور بعد میں اسے انکاؤنٹر قرار دیا جاتا ہے۔”
یہ ریمارکس تین ایسے ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کے دوران دیے گئے، جو مختلف پولیس انکاؤنٹرز میں زخمی ہوئے تھے۔ عدالت نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ کسی بھی واقعے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی کیوں نہیں ہوا، جس سے فائرنگ کی ضرورت اور تناسب پر سنجیدہ شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی اور پولیس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرنا ہوگا۔