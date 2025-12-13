خود کفیل بیوی کو نان و نفقہ نہیں ملے گا، حقائق چھپانے پر الٰہ آباد ہائی کورٹ سخت
عدالت نے مشاہدہ کیاکہ خاتون خود کفیل، اپنی گزر بسر کی اہل ہے اور اس نے حلف نامے میں اپنی اصل آمدنی ظاہر نہیں کی۔
Published : December 13, 2025 at 7:50 PM IST
پریاگ راج: الٰہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں خاندانی عدالت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے تحت شوہر کو اپنی علیحدہ رہنے والی بیوی کو نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ خاتون خود باقاعدہ ملازمت پیشہ ہے، اپنی گزر بسر کی اہل ہے اور اس نے حلف نامے میں اپنی اصل آمدنی ظاہر نہیں کی۔
جسٹس مدن پال سنگھ نے انکت ساہا کی جانب سے دائر فوجداری نظرثانی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے دائر حلف نامے میں خاتون نے خود کو تعلیم یافتہ اور ویب ڈیزائنر بتایا تھا اور یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ ایک کمپنی میں سینئر سیلز کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں اور ان کی تنخواہ 34 ہزار روپے ماہانہ ہے۔
عدالت نے کہا کہ جرح کے دوران خاتون نے خود اعتراف کیا کہ ان کی آمدنی 36 ہزار روپے ماہانہ ہے۔ عدالت کے مطابق، اتنی آمدنی کو کسی ایسی خاتون کے لیے معمولی نہیں کہا جا سکتا جس پر کوئی اضافی مالی ذمہ داری نہ ہو، جبکہ شوہر کو اپنے ضعیف والدین اور دیگر سماجی ذمہ داریوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔
ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ خاتون نان و نفقہ کی حقدار نہیں ہیں کیونکہ وہ خود کفیل ہیں اور اپنا خرچ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ عدالت نے شوہر کے وکیل کے اس مؤقف کو بھی درست قرار دیا کہ بیوی نے خود کو ان پڑھ اور بے روزگار ظاہر کر کے عدالت کے سامنے مکمل سچ نہیں بتایا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ ایسے مقدمات، جن میں فریقین حقائق چھپاتے ہیں یا سچائی کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں عدالت سے خارج کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے گوتم بدھ نگر کی فیملی کورٹ کے 17 فروری کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے شوہر کی درخواست منظور کر لی۔