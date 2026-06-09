غیر قانونی حراست پر الہ آباد ہائی کورٹ کا سخت موقف، یوپی حکومت کو 35 ہزار روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم
عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ درخواست گزار کو 25 ہزار روپے بطور معاوضہ اور 10 ہزار روپے بطور عدالتی اخراجات ادا کیے جائیں۔
Published : June 9, 2026 at 3:53 PM IST
پریاگ راج : الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک شہری کو 24 گھنٹے تک غیر قانونی طور پر پولیس حراست میں رکھنے کے معاملے میں اترپردیش حکومت پر 35 ہزار روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کی آزادی سلب کرنا آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
جسٹس جے جے منیر اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل ڈویژن بنچ نے متامبر مشرا کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ درخواست گزار کو نومبر 2022 میں ایک پولیس افسر نے ریاستی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا تھا۔
عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ درخواست گزار کو 25 ہزار روپے بطور معاوضہ اور 10 ہزار روپے بطور عدالتی اخراجات ادا کیے جائیں۔ ساتھ ہی عدالت نے حکومت کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ یہ رقم متعلقہ پولیس افسر سوریا پرکاش دوبے سے وصول کر سکتی ہے، چاہے اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔
ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اکثر پولیس اہلکار یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں خلاف ورزیوں میں شاید ہی کوئی شہری اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اسی لیے وہ پرانے طریقوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔
عدالت نے کہا کہ جب کوئی شہری اپنے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کرتا ہے تو عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان حقوق کا مؤثر تحفظ یقینی بنائے۔ بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ پولیس حکام کی جانب سے داخل کردہ جواب میں غیر قانونی حراست کے الزام کی واضح تردید بھی نہیں کی گئی تھی۔
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عدالت نے فیصلے کی نقل ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری (داخلہ)، کمشنر پولیس پریاگ راج اور دیگر متعلقہ حکام کو ارسال کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا کہ آئین کے تحت شہری آزادیوں کا تحفظ ہر ریاستی ادارے کی بنیادی ذمہ داری ہے۔