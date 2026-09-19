شاہی عیدگاہ - کرشن جنم بھومی تنازعہ: الہ آباد ہائی کورٹ نے سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کردی
سماعت کے بعد عدالت نے معاملے کو 13 اکتوبر کے لیے مقرر کردیا۔ بعض درخواستوں پر عدالت کے حتمی حکم کا انتظار ہے۔
Published : September 19, 2026 at 8:48 PM IST
پریاگ راج : متھرا کے شاہی عیدگاہ مسجد ۔ کرشن جنم بھومی تنازعہ سے متعلق مقدمات میں الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعہ کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کردی۔ جسٹس اویناش سکسینہ کی یک رکنی بنچ نے مختلف مقدمات میں دائر ترمیمی درخواستوں پر سماعت کی، تاہم ان درخواستوں پر تفصیلی عدالتی حکم ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ عدالت میں جمعہ کو متعلقہ مقدمات میں فریقین کی جانب سے دائر کی گئی ترمیمی درخواستوں پر دلائل پیش کیے گئے۔
سماعت کے بعد عدالت نے معاملے کو 13 اکتوبر کے لیے مقرر کردیا۔ بعض درخواستوں پر عدالت کے حتمی حکم کا انتظار ہے۔ شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ سے متعلق تنازع میں ہندو فریق کی جانب سے مجموعی طور پر 18 مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں شاہی عیدگاہ مسجد کے ڈھانچے کو ہٹانے کے بعد مبینہ طور پر متنازع زمین پر قبضہ دلانے، مندر کی بحالی اور مستقل حکمِ امتناعی جاری کرنے کی درخواستیں شامل ہیں۔
ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد اس مقام پر قائم ہے جسے وہ بھگوان شری کرشن کی جائے پیدائش قرار دیتا ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق متنازع اراضی تقریباً 13.37 ایکڑ پر مشتمل ہے اور اس پر شری کرشن جنم بھومی ٹرسٹ کا حق ہے۔ ہندو فریق کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ مغل بادشاہ اورنگ زیب کے دور میں مبینہ طور پر مندر کو منہدم کرکے اس مقام پر شاہی عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ دوسری جانب مسلم فریق اس دعوے کو مسترد کرتا ہے اور مقدمات میں اپنے قانونی اعتراضات پیش کرتا رہا ہے۔
اس تنازع میں مقدمات کی قانونی حیثیت یا قابلِ سماعت ہونے کا معاملہ بھی پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کے سامنے آچکا ہے۔ یکم اگست 2024 کو ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی جانب سے دائر ان درخواستوں کو مسترد کردیا تھا جن میں ہندو فریق کے مقدمات کی قابلِ سماعت ہونے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس وقت قرار دیا تھا کہ متعلقہ مقدمات قابلِ سماعت ہیں اور انہیں حدودِ میعاد قانون، وقف قانون اور Places of Worship Act, 1991 کے تحت ابتدائی مرحلے پر خارج نہیں کیا جاسکتا۔
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اس فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی سپریم کورٹ تک بھی پہنچی ہے۔ 2025 میں سپریم کورٹ کے سامنے ترمیمی درخواستوں سے متعلق معاملہ بھی آیا تھا، جس میں ہندو فریق نے بعض اضافی قانونی دعووں اور آثارِ قدیمہ سے متعلق نکات کو مقدمے کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی۔