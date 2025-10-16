گجرات میں بڑی سیاسی ہلچل: تمام وزراء نے دے دیا استعفیٰ، نئی کابینہ کی جمعہ کو تشکیل
کابینہ میں توسیع سے قبل گجرات کے تمام وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نئی کابینہ جمعہ کو حلف اٹھائے گی۔
احمد آباد، گجرات: ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کے علاوہ تمام وزراء نے جمعرات کو استعفیٰ دے دیا۔ نئی کابینہ جمعہ کو حلف اٹھائے گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل کی قیادت میں گجرات کابینہ کی توسیع جمعہ کو ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا کی شرکت متوقع ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے، ’’گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی کابینہ میں توسیع جمعہ کی صبح 11:30 بجے ہوگی۔‘‘
اطلاعات کے مطابق گجرات کابینہ کی توسیع میں 10 نئے چہرے شامل کیے جا سکتے ہیں، جب کہ موجودہ وزراء میں سے نصف کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ گجرات کی کابینہ میں کل 17 وزراء شامل تھے جن میں وزیر اعلیٰ پٹیل، آٹھ کابینہ سطح کے وزراء اور اتنے ہی وزرائے مملکت شامل تھے۔ گجرات، اپنی 182 رکنی قانون ساز اسمبلی کے ساتھ، 27 وزراء یا ایوان کی کل تعداد کا 15 فیصد ہو سکتا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، جگدیش وشوکرما، جو گجرات حکومت میں وزیر مملکت ہیں، کو مرکزی وزیر سی آر پاٹل کی جگہ بی جے پی کا ریاستی صدر مقرر کیا گیا تھا۔
گجرات کی سیاست سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے۔ چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل کے علاوہ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت میں شامل تمام وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کل 16 وزراء مستعفی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرات میں بی جے پی حکومت اپنی کابینہ میں توسیع کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گجرات کی نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب جمعہ کو دوپہر 12:39 بجے ہو سکتی ہے۔
کتنے نئے وزیر شامل کیے جا سکتے ہیں؟
اطلاعات کے مطابق گجرات میں بی جے پی حکومت کی کابینہ کی توسیع میں تقریباً پانچ وزراء کو برقرار رکھا جائے گا جب کہ کئی پرانے چہروں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کابینہ میں 16 نئے چہرے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ دو خواتین لیڈروں کو وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ نئی کابینہ میں تقریباً 20 سے 23 ارکان کی تعداد متوقع ہے۔
امت شاہ، پی ایم مودی کے ساتھ ایک اہم میٹنگ
حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات بی جے پی قیادت کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی جس میں وزیر اعلیٰ، ریاستی پارٹی صدر اور سینئر لیڈر شامل تھے۔ اس ملاقات میں کابینہ میں توسیع اور تنظیمی کرداروں میں نئے چہروں کی شمولیت پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم مودی چاہتے ہیں کہ چارج لینے والے تمام نئے چہرے گجرات کے لوگوں سے جڑیں اور انہیں اپنے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد دیوالی کی مبارکباد دیں۔
کابینہ کی تشکیل کے اصول کیا ہیں؟
اب تک گجرات کی وزراء کونسل میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سمیت 17 وزراء شامل تھے۔ ان میں سے آٹھ کابینہ سطح کے وزیر تھے اور اتنی ہی تعداد ریاستی وزیروں کی تھی۔ گجرات قانون ساز اسمبلی کے کل 182 ارکان ہیں۔ ان میں سے 15 فیصد یعنی 27 وزیر بن سکتے ہیں۔ اس مہینے کے شروع میں، گجرات حکومت میں ریاستی وزیر، جگدیش وشوکرما نے مرکزی وزیر سی آر پٹیل کی جگہ گجرات بی جے پی کا صدر بنایا تھا۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے 12 دسمبر 2022 کو دوسری بار گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔