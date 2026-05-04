ٹی وی کے کی جانب سے خواتین کو 8 گرام سونا دینے کے وعدے پر رہیں سبھی کی نگاہیں
Published : May 4, 2026 at 5:19 PM IST
چنئی: نو تشکیل شدہ ٹی وی کے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے اور حکومت بنانے کے امکان کے ساتھ، اب تمام نظریں اداکار سے سیاستدان بنے وجے کے انتخابی وعدوں پر لگی ہوئی ہیں۔ ان میں شادی کے لیے 8 گرام سونا فراہم کرنے کا وعدہ بھی شامل ہے، جس کی قیمت تقریباً 140,000 (22 قیراط) ہے۔
پارٹی کے منشور میں، وجے نے 60 سال سے کم عمر کی خواتین کے لیے ماہانہ 2,500 روپئے کی امداد، شادی کے لیے آٹھ گرام سونا، اور ہر خاندان کے لیے سالانہ چھ مفت ایل پی جی سلنڈر دینے کا وعدہ کیا۔
وجے نے غریب دلہنوں کو سونے کے ساتھ اعلیٰ قسم کی ریشمی ساڑیاں اور خواتین کی زیرقیادت سیلف ہیلپ گروپس کے لیے 5 لاکھ روپئے تک کے سود سے پاک قرض فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔
منشور میں تعلیم پر بھی خصوصی زور دیا گیا ہے، جس میں اسکول چھوڑنے والوں کو روکنے کے لیے سرکاری اور سرکاری امداد یافتہ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی ماؤں یا سرپرستوں کو 15,000 روپے کی سالانہ گرانٹ فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو کرپشن سے پاک اور گڈ گورننس فراہم کریں گے۔
وجے نے ریاست میں تعلیم میں انقلاب لانے کا سہرا معروف رہنما کے کامراج کے نام سے منسوب 100 خصوصی رہائشی اسکول قائم کرنے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 20 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
ٹی وی کے کے بانی نے مصنوعی ذہانت کی وزارت، ایک مصنوعی ذہانت یونیورسٹی، اور ایک مصنوعی ذہانت شہر کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے۔ منشور میں زرعی شعبے کی فلاح و بہبود پر بھی خصوصی زور دیا گیا ہے۔
پارٹی نے پانچ ایکڑ سے کم اراضی کے مالک کسانوں کے زرعی کوآپریٹو فصل قرضوں کو مکمل طور پر معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ پانچ ایکڑ سے زیادہ کے کسانوں کو 50 فیصد قرض معاف کیا جائے گا۔ مزید برآں، دھان کے لیے 3,500 روپے فی کوئنٹل اور گنے کے لیے 4,500 روپے فی ٹن کی کم از کم امدادی قیمت کا بھی یقین دلایا گیا ہے۔
نوجوانوں کی بے روزگاری کے بارے میں، وجے نے پانچ لاکھ نئی سرکاری ملازمتیں پیدا کرنے اور اتنی ہی تعداد میں بامعاوضہ تربیت کے مواقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بے روزگار گریجویٹس کو ماہانہ 4000 روپے تک کی امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے پرانی پنشن اسکیم پر نظر ثانی کرنے اور نرسوں سمیت کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
منشور میں بوڑھوں اور معذوروں کے لیے ماہانہ 3,000 روپے کی پنشن، 200 یونٹ تک مفت بجلی، زمین کی ملکیت کے دستاویزات کو ریگولرائز کرنے، اور تمام گھرانوں کو 100 فیصد پائپ کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے جیسے انتخابی وعدے بھی شامل ہیں۔
