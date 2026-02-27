الیکشن کمیشن کا تمل ناڈو میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ، شفافیت اور غیرجانبداری پر زور
چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ ریاست بھر کے تقریباً 75 ہزار پولنگ اسٹیشنوں پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔
Published : February 27, 2026 at 1:00 PM IST
چینئی : چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ تمل ناڈو جمہوری روایات کے اعتبار سے ایک درخشاں تاریخ رکھتا ہے اور آئندہ انتخابات میں ہر اہل ووٹر کو اس کا حق دلانا کمیشن کی اولین ترجیح ہے۔ جمعہ کے روز چنئی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ “اسپیشل انٹینسیو ریویژن” (ایس آئی آر) کا شفاف مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر لسٹ سے خارج نہ رہے اور کوئی نااہل فرد شامل نہ ہو۔
چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ ریاست بھر کے تقریباً 75 ہزار پولنگ اسٹیشنوں پر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی تاکہ ووٹروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے ایک نئے اقدام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹل بیلٹس کی گنتی ای وی ایم کی گنتی سے دو راؤنڈ پہلے کی جائے گی، جس سے شفافیت اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔
چیف الیکشن کمشنر کے ہمراہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست میں انتخابات کے پرامن اور منظم انعقاد کے سلسلے میں تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
کمیشن نے نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان اور نوڈل افسران کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ مکمل غیرجانبداری کے ساتھ فرائض انجام دیں۔ ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے نقد رقم، تحائف یا دیگر غیرقانونی فوائد کی تقسیم جیسے ہتھکنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔