بیوی کی پیٹیشن میں اضافے کی درخواست شوہر کی آمدنی کے ایک چوتھائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے
جج نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی کوئی مجبوری وجہ نہیں ہے۔
Published : March 6, 2026 at 9:24 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 14 فروری 2025 کے پرنسپل فیملی کورٹ، مظفر نگر کے حکم کے خلاف دائر کی گئی مجرمانہ نظرِ ثانی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے، جس میں گزارا بھتہ طے کرنا ہے۔
جسٹس مدن پال سنگھ نے نیتا تیاگی کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کا کوئی ٹھوس سبب نہیں ہے۔ شوہر کی کل ماہانہ آمدنی کا پچیس فیصد، جو کہ پانچ ہزار روپے ہے، ایک ہزار دو سو پچاس روپے ماہانہ کے برابر ہے۔ اس لیے ماہانہ دو ہزار روپے کا گزارا بھتہ معقول حد تک حقیقت پسندانہ ہے۔
فیملی کورٹ نے مقرر کیا تھا عبوری الاؤنی (گزارا بھتہ)
درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فیملی کورٹ نے پہلے ماہانہ تین ہزار روپے کا عبوری گزارا بھتہ مقرر کیا تھا۔ دو ہزار روپے کا موجودہ ماہانہ گزارا بھتہ انتہائی کم ہے۔ عدالت نے ریکارڈ سے نوٹ کیا کہ فیملی کورٹ نے اس سے قبل 19 اکتوبر 2020 کو شوہر امت کمار تیاگی کے لیے ماہانہ تین ہزار روپے کا عبوری الاؤنی (گزارا بھتہ) مقرر کیا تھا۔ اس حقیقت کو بھی مدنظر رکھا گیا کہ وہ 2017 میں ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھیں اور اپنے والد کی میڈیکل شاپ پر کام کرتی تھیں۔
گزارا آمدنی کے چوتھائی سے زیادہ نہیں
اس حساب سے اسے ماہانہ پانچ ہزار روپے ملتے ہیں۔ بیوی کے اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملا کہ اس کا شوہر 40 بیگھہ زرعی زمین کا مالک ہے اور اس سے کافی آمدنی حاصل کرتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ خاندانی عدالت کی طرف سے طے شدہ دیکھ بھال (گزارا بھتہ) کی رقم پہلے ہی شوہر کی آمدنی اور رجنیش بمقابلہ نیہا اور کلبھوشن کمار (ڈاکٹر) کے معاملات میں سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کو مدنظر رکھتے ہوئے معقول ہے۔