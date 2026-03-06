ETV Bharat / state

بیوی کی پیٹیشن میں اضافے کی درخواست شوہر کی آمدنی کے ایک چوتھائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے

جج نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی کوئی مجبوری وجہ نہیں ہے۔

الہٰ آباد ہائی کورٹ (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 6, 2026 at 9:24 AM IST

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 14 فروری 2025 کے پرنسپل فیملی کورٹ، مظفر نگر کے حکم کے خلاف دائر کی گئی مجرمانہ نظرِ ثانی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے، جس میں گزارا بھتہ طے کرنا ہے۔

جسٹس مدن پال سنگھ نے نیتا تیاگی کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کا کوئی ٹھوس سبب نہیں ہے۔ شوہر کی کل ماہانہ آمدنی کا پچیس فیصد، جو کہ پانچ ہزار روپے ہے، ایک ہزار دو سو پچاس روپے ماہانہ کے برابر ہے۔ اس لیے ماہانہ دو ہزار روپے کا گزارا بھتہ معقول حد تک حقیقت پسندانہ ہے۔

فیملی کورٹ نے مقرر کیا تھا عبوری الاؤنی (گزارا بھتہ)

درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فیملی کورٹ نے پہلے ماہانہ تین ہزار روپے کا عبوری گزارا بھتہ مقرر کیا تھا۔ دو ہزار روپے کا موجودہ ماہانہ گزارا بھتہ انتہائی کم ہے۔ عدالت نے ریکارڈ سے نوٹ کیا کہ فیملی کورٹ نے اس سے قبل 19 اکتوبر 2020 کو شوہر امت کمار تیاگی کے لیے ماہانہ تین ہزار روپے کا عبوری الاؤنی (گزارا بھتہ) مقرر کیا تھا۔ اس حقیقت کو بھی مدنظر رکھا گیا کہ وہ 2017 میں ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھیں اور اپنے والد کی میڈیکل شاپ پر کام کرتی تھیں۔

گزارا آمدنی کے چوتھائی سے زیادہ نہیں

اس حساب سے اسے ماہانہ پانچ ہزار روپے ملتے ہیں۔ بیوی کے اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملا کہ اس کا شوہر 40 بیگھہ زرعی زمین کا مالک ہے اور اس سے کافی آمدنی حاصل کرتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ خاندانی عدالت کی طرف سے طے شدہ دیکھ بھال (گزارا بھتہ) کی رقم پہلے ہی شوہر کی آمدنی اور رجنیش بمقابلہ نیہا اور کلبھوشن کمار (ڈاکٹر) کے معاملات میں سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کو مدنظر رکھتے ہوئے معقول ہے۔

