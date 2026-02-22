علی گڑھ میں روٹی پر تھوکنے کا ویڈیو وائرل، ہوٹل ملازم گرفتار
وائرل ویڈیو روراوار تھانہ علاقے کے ایک ہوٹل کا ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
Published : February 22, 2026 at 2:42 PM IST
علی گڑھ: روراوار تھانہ علاقے کے ایک ہوٹل میں کھانے کی صفائی کو لے کر بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہوٹل کا ایک ملازم روٹی بناتے وقت اس پر تھوک رہا ہے۔ ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے ملزم ہوٹل ملازم کو گرفتار کر لیا ہے اور فی الحال اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
سٹی سرکل آفیسر II کملیش کمار نے بتایا کہ 21 فروری کو پولیس کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ایک ویڈیو موصول ہوا۔ ویڈیو میں ایک شخص کو اپنے ڈھابے پر کام کرتے ہوئے روٹی پر تھوکتے ہوئے دیکھا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملوث ڈھابے کی نشاندہی کی۔ تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کر کے ہوٹل میں کام کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہوٹل کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ محکمے کو خط بھی بھیج دیا گیا ہے۔
سرکل آفیسر کے مطابق یہ ویڈیو روراوار تھانہ علاقے کے تیلی پاڑا علاقے کے ایک ہوٹل کا ہے۔ وائرل کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص روٹیوں کو تندور میں پکاتے ہوئے تھوک رہا ہے۔ دو مختصر ویڈیوز، ہر ایک کے بارے میں چھ سیکنڈ طویل، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کی گئی ہیں۔ ویڈیوز دو تین دن پہلے کی معلوم ہوتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے برہمی کا اظہار کیا اور پولیس میں شکایت درج کرائی۔