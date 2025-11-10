چھٹی جماعت کے طالب علم کی باتھ روم میں موت، گیزر سے گیس لیک ہونے کا شبہ
علی گڑھ میں ایک 12 سالہ لڑکی نہانے کیلئے باتھ روم میں گئی تھی، کچھ دیر بعد وہ باتھ روم میں مردہ پائی گئی۔
Published : November 10, 2025 at 1:07 PM IST
علی گڑھ: اترپردیش کے ضلع علی گڑھ قرسی پولیس اسٹیشن کے قریب میں واقع سورن جینتی نگر میں واقع شیواجی پورم کالونی میں گزشتہ روز المناک حادثے میں ایک 12 سالہ طالب علم کی موت ہوگئی۔ طالبہ نہانے کے لیے باتھ روم گئی ہوئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت گیزر سے گیس لیک ہونے سے دم گھٹنے سے ہوئی۔ پولیس کو واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔
پڑوسیوں کے مطابق راجستھان کے جیسلمیر میں تعینات فوجی اہلکار دیویندر سنگھ کا خاندان سوارن جینتی نگر میں واقع شیواجی پورم کالونی میں رہتا ہے۔ ان کی بیٹی مانوی (12) چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ اتوار کو مانوی گراؤنڈ فلور پر باتھ روم میں نہانے گئی تھی۔ اس کی ماں پہلی منزل پر تھی۔ جب مانوی تقریباً ایک گھنٹے تک نہیں نکلی تو نیتو پریشان ہوگئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ماں نے شور مچایا پڑوسیوں نے آکر دروازہ توڑا، صرف مانوی کو باتھ روم کے فرش پر بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔
اس کے بعد پڑوسیوں نے مانوی کو رام گھاٹ روڈ پر میکس اسپتال پہنچایا، جہاں سے اسے ورون اسپتال ریفر کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ مانوی کی موت کی خبر سے گھر میں کہرام مچ گیا۔ مانوی اور لیڈی فاطمہ اسکول میں کلاس 6 کی طالبہ تھی۔ اس کے والد دیویندر سنگھ فوج میں تعینات ہیں اور اس وقت راجستھان کے جیسلمیر میں ڈیوٹی پر ہیں۔ماں نیتو سنگھ شہر کے ایک اسکول میں ٹیچر ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ حادثہ گیزر سے گیس لیک ہونے کے باعث پیش آیا۔ ابھی تک کسی نے پولیس کو واقعے کی اطلاع نہیں دی۔