علی گڑھ: ریلوے روڈ پر پائپ لائن کی مرمت کے دوران لینڈ سلائڈ، مزدور کی موت سی سی ٹی وی میں ہو گئی ریکارڈ، ویڈیو دیکھیں
علی گڑھ میں ریلوے روڈ پر پائپ لائن کی مرمت کے دوران مٹی گرنے سے مزدور مہندر کمار کی موت ہو گئی۔
Published : April 26, 2026 at 8:08 AM IST
علی گڑھ: علی گڑھ کے مصروف ریلوے روڈ علاقے میں ہفتہ کو ایک المناک حادثہ پیش آیا، جس میں پائپ لائن کی مرمت کے کام کے دوران مٹی کے گڑھے میں گرنے سے ایک مزدور کی موت ہو گئی۔ اس واقعہ نے نہ صرف علاقے میں سنسنی پیدا کر دی بلکہ میونسپل کارپوریشن اور ٹھیکیدار کے کام کاج پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیئے۔ مرنے والے کی شناخت مہندر کمار کے طور پر ہوئی ہے۔
موت سے خاندان میں کہرام مچ گیا۔ میونسپل کمشنر پریم پرکاش نے بتایا کہ سی ایم گرڈ اسکیم کے تحت ریلوے روڈ پر سڑک اور گٹر کی تعمیر کا کام جاری ہے۔
اچانک گرنے سے مہندر مٹی اور ملبے کے نیچے دب گیا
محکمہ جالکل پچھلے تین دنوں سے اپسرا سنیما کے سامنے پینے کے پانی کی خراب پائپ لائن کی مرمت کر رہا تھا۔ ہفتہ کے روز اس کام کے دوران سڑک کا ایک حصہ اچانک دب گیا جس کے نیچے کام کرنے والے مہیندر کمار دب گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس قدر اچانک پیش آیا کہ جائے وقوعہ پر موجود دیگر کارکنوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے مہندر کو باہر نکالا گیا اور اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
حفاظتی معیارات کو نظر انداز کرنے کا الزام
حادثے کی ایک سی سی ٹی وی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں واقعے کی ہولناکی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ متوفی کے اہل خانہ نے براہ راست ٹھیکیدار اور میونسپل کارپوریشن کے جونیئر انجینئر نریندر سنگھ کو حادثہ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ کام کے دوران حفاظتی معیارات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اور کارکنوں کو غیر محفوظ حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اہل خانہ نے معاوضہ، بیوی کو سرکاری نوکری اور قصوروار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسپتال میں ہنگامہ کھڑا کردیا۔
ٹھیکیدار اور جے ای کے خلاف کارروائی کا مطالبہ
دریں اثنا، میونسپل کمشنر پریم پرکاش مینا نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جگہ پر بیریکیڈنگ اور حفاظتی سامان موجود تھا۔ ان کے مطابق زخمی کارکن کو فوری طور پر میڈیکل کالج اور پھر ڈسٹرکٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا اور اسے ہر ممکن طبی امداد فراہم کی گئی۔ انتظامیہ نے کنٹریکٹر کے ذریعے خاندان کو مالی امداد اور سرکاری سکیموں کے تحت اضافی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میونسپل کمشنر نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو تین دن میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔