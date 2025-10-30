علی گڑھ پولیس کا حیرت انگیز کارنامہ: پہلی جماعت کے طالب علم پر الزام، عدالت نے امن خراب کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا
معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس حکام نے انسپکٹر کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ رپورٹ کو منسوخ کر دیں گے۔
Published : October 30, 2025 at 5:17 PM IST
علی گڑھ: اتر پردیش ضلع میں پولیس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ کوارسی تھانہ علاقہ کے ایک چھ سالہ لڑکے کو اے سی ایم کورٹ نے امن خراب کرنے کے شبہ میں گھر میں نظر بند کر دیا۔ بچے کے نام کا نوٹس گھر پہنچنے پر اہل خانہ حیران رہ گئے۔
درحقیقت کوارسی تھانہ علاقہ کے راجیو نگر گلی نمبر 1 میں رہنے والے ڈاکٹر ہتیش چوہان کے خلاف ایک پڑوسی نے آئی جی آرز پورٹل پر شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاکٹر ہتیش نے اپنے گھر کا دروازہ ان کے گھر کی طرف کھول دیا تھا جس سے وہ تکلیف میں تھے۔
ڈاکٹر ہتیش چوہان کے مطابق شکایت کی بنیاد پر مقامی پولیس اسٹیشن انچارج جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش کی اور ہتیش سے گھر کے کاغذات مانگے۔ ہتیش نے دستاویزات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ معاملہ دروازے کا ہے، جائیداد کا تنازعہ نہیں۔ اس نے نیا دروازہ نہیں بنایا تھا، اور شکایت بے بنیاد تھی۔ اس کے بعد انسپکٹر نے دونوں خاندانوں کے افراد کے نام نوٹ کیے، پولیس اسٹیشن واپس آئے، اور رپورٹ کو آئی جی آر پورٹل پر اپ لوڈ کیا۔ انہوں نے امن کی خلاف ورزی کے خوف سے دونوں فریقوں کے خلاف حکم امتناعی بھی دائر کیا۔
ڈاکٹر ہتیش چوہان نے بتایا کہ انسپکٹر نے رپورٹ میں ان کے بجائے ان کے چھ سالہ بیٹے کا نام درج کیا۔ رپورٹ میں بچے کی عمر 40 سال بتائی گئی ہے۔ اس کی بنیاد پر اے سی ایم II کورٹ نے 10 اکتوبر کو روک لگانے کا حکم جاری کیا۔ عدالتی نوٹس نے ایک لاکھ روپے کی ضمانت پر بچے کو ایک سال کے لیے روک دیا۔ پہلی جماعت کے طالب علم کے نام عدالتی نوٹس دیکھ کر والدین دنگ رہ گئے۔ ڈاکٹر ہتیش نے ایک وکیل کی مدد سے بعد میں اعلیٰ حکام سے شکایت درج کرائی۔
سول لائنز کے سرکل آفیسر سرون سنگھ نے بتایا کہ انسپکٹر نے رپورٹ تیار کرتے وقت بچے کا نام اور عمر درج کرنے میں سنگین غفلت برتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسپکٹر کے خلاف غفلت کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیجی جا رہی ہے۔ بچے کے خلاف جاری حکم امتناعی کو منسوخ کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔
اے سی ایم II ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ عدالت میں انسپکٹر کی رپورٹ میں بچے کی عمر 40 سال بتائی گئی تھی، اور اسی بنیاد پر نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اب جبکہ حقیقت سامنے آ گئی ہے، بچے کے خلاف جاری حکم امتناعی کو منسوخ کر دیا جائے گا۔