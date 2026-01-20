یوپی میں مدارس پر کارروائیاں، علی گڑھ مدرسہ کی مسلمہ شناخت معطل، ایک ہفتے میں پانچ مدارس کے خلاف ایکشن
علی گڑھ سے پہلے بنارس، بستی اور لکھنؤ میں بھی مدارس کی شناخت معطل کر دی گئی ہے۔
Published : January 20, 2026 at 11:30 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف اضلاع میں پانچ مدارس کی مسلمہ حیثیت کو منسوخ/معطل کرتے ہوئے اپنی شناخت کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ اسی سلسلے میں کونسل نے علی گڑھ میں واقع مدرسہ لطفیہ عربیہ ترکمان گیٹ کی مسلمہ شناخت کو بھی معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی 19 جنوری کو مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے رجسٹرار/انسپکٹر کے جاری کردہ حکم کے مطابق کی گئی۔
کونسل کے مطابق، ایک تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مدرسہ انتظامیہ نے برسوں سے سرکاری قواعد، ضوابط اور ضابطوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ مدرسہ مختلف عمارتوں میں بغیر اجازت کے کام کر رہا تھا جو کہ قواعد کی صریح خلاف ورزی ہے۔
سرکاری قواعد، ضوابط، ایکٹ، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کا الزام
مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے 06.11.2025 کو خط نمبر 2061 کے ذریعے مدرسہ کے منیجر کو نوٹس جاری کیا۔ اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ اور فائل میں موجود حقائق، شواہد اور ریکارڈ کی مناسب جانچ پڑتال پر یہ واضح ہو گیا کہ مدرسہ لطفیہ عربیہ، علی گڑھ نے محکمہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے سرکاری قواعد، ضوابط، ایکٹ، حکومتی احکامات اور ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔
بحالی کو روک دیا گیا
ان حالات کے پیش نظر، مدرسہ لطفیہ عربیہ، علی گڑھ کے مسلمہ اسٹیٹس کو مدرسہ کی شناخت سروس رولز، 1987 (جیسا کہ 1998 میں ترمیم کیا گیا تھا) کے حصہ 1 کے سیکشن 13(2) کے تحت معطل کر دیا گیا ہے اور اتر پردیش کی غیر سرکاری اور عربی ایڈمنسٹریشن سروس اور حکومتی تنظیموں کے نظم و نسق، ضابطے، 2016 کی بحالی کو روک دیا گیا ہے۔
ریاست بھر میں کل 20 مدارس کو معطل کیا گیا
کونسل نے یہ بھی واضح کیا کہ مدرسہ منیجر کی 22.09.2025 کی نمائندگی کو 30.09.2025 کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نمٹا دیا گیا ہے جو کہ معزز ہائی کورٹ آف انڈیا، الہٰ آباد بنچ، لکھنؤ نے رٹ پٹیشن نمبر 9058/2025 میں پاس کیا تھا۔ اب تک ریاست بھر میں کل 20 مدارس کو غیر تسلیم شدہ یا معطل کیا جا چکا ہے۔
مدارس کی زیر التوا تسلیم کرنے کی درخواست
دریں اثناء مولانا دیوان صاحب جامعہ، جنرل سکریٹری اساتذہ انجمن مدارس عربیہ، اترپردیش نے کونسل کے اقدامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے گزشتہ نو سالوں میں ایک بھی نئے مدرسے کو تسلیم نہیں کیا ہے جب کہ اس عرصے کے دوران 20 مدارس کی شناخت منسوخ یا معطل کی گئی ہے۔ اقلیتی طبقوں کے طلباء کی تعداد میں اضافے اور بڑی تعداد میں مدارس کی زیر التوا تسلیم کرنے کی درخواست کے باوجود کوئی مثبت فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
مدرسہ بورڈ کی مبینہ من مانی کو ختم کرنے کا مطالبہ
مولانا دیوان صاحب نے کہا کہ حالیہ کارروائی سے نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ بھی ذہنی تناؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر مدرسہ کی انتظامیہ قواعد پر عمل کرنے میں غفلت برتتی ہے تو بہتری کے لیے نوٹس یا متبادل کارروائی کی جانی چاہیے۔ براہ راست تسلیم کو منسوخ کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وفد جلد ہی اتر پردیش کے چیف سکریٹری سے ملاقات کرے گا تاکہ اس مسئلہ کو حل کیا جاسکے اور مدرسہ بورڈ کی مبینہ من مانی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ بورڈ نے گزشتہ چھ سات دنوں میں مزید چار مدارس کے خلاف کارروائی کی ہے۔