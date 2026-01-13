اے ایم یو ڈپلومہ انجینئرنگ کی طالبہ نے پھانسی لگالی، علاج کے دوران ہوئی موت
کالج پراکٹر نے بتایا کہ جائے وقوعہ سے ایک خودکشی نوٹ ملا ہے، پولیس جس کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : January 13, 2026 at 12:37 PM IST
علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طالبہ انشا فاطمہ نے پھانسی لگا لی۔ اسے تشویشناک حالت میں جے این میڈیکل کالج لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ اس واقعہ سے یونیورسٹی کیمپس میں کہرام مچ گیا ہے۔
اعظم گڑھ کی رہنے والی 20 سالہ انشا فاطمہ اے ایم یو میں آخری سال کے ڈپلومہ انجینئرنگ کی طالبہ تھیں۔ رپورٹس کے مطابق جب وہ اپنے گھر کے ایک فرد سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی تو اس نے اپنے کمرے میں پھانسی لے لی۔ ویڈیو کال کے دوران اچانک رابطہ منقطع ہوگیا، جس سے گھر والوں نے کالج کو مطلع کیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ہال میں موجود دیگر طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ میں خوف وہراس پھیل گیا۔ طالبہ کو فوری طور پر پھندے سے نیچے اتار کر جے این میڈیکل کالج لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
اطلاع ملنے پر تھانہ سول لائنز پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور کمرے کو سیل کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں خودکشی کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، تاہم پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ طالب علم کے موبائل فون، کال کی تفصیلات اور دیگر شواہد کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔
اے ایم یو کے پراکٹر پروفیسر ڈاکٹر وسیم علی نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایس این ہال میں رہنے والی طالبہ نے خود کو پھانسی لگا لی تھی۔ اسے فوری طور پر میڈیکل کالج لے جایا گیا لیکن بدقسمتی سے اسے بچایا نہ جا سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور اندرونی تفتیش جاری ہے۔ جائے وقوعہ سے ایک خودکشی نوٹ بھی ملا ہے۔
اس واقعے کے بعد ایس این ہال اور اس کے آس پاس کے طلبا کافی تباہ ہو گئے تھے۔ کئی طالبات نے لڑکی کے رویے کو نارمل قرار دیا جس سے معاملہ مزید حساس ہوگیا ہے۔