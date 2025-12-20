حیدرآباد میں رہنے والوں کے لیے الرٹ، آپ کے گھر کا پتہ پھر سے بدلنے والا ہے!
تلنگانہ ویژن 2047 کے تحت حیدرآباد کو عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کرنے کی کوششوں کے تحت کئی تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں گی۔
حیدرآباد: ریاستی حکومت منصوبہ بند ترقی اور یکساں انتظامیہ کے ساتھ دارالحکومت کو عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر مضافاتی بلدیات اور کارپوریشنوں کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (GHMC) میں ضم کر دیا گیا ہے۔
اس سے گھروں اور عمارتوں کے پتوں میں ایک اور تبدیلی آئے گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ڈویژن کی تنظیم نو کے بعد سو سے زیادہ نئے ڈویژن بن گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 3000 کالونیوں کے پتے بدل جائیں گے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ ایک سال میں دارالحکومت میں ڈویژن کا ایک اور تنظیم نو ہوگا۔ یہ عمل مردم شماری کے بعد شروع ہونے کی توقع ہے۔
سنہ 2027 بہت اہم
پرانا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا رقبہ 650 مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ گریٹر حیدرآباد میں 27 مضافاتی اربن بلدیاتی اداروں کے انضمام کے ساتھ جی ایچ ایم سی کا رقبہ اب 2,053 مربع کیلومیٹر تک پھیل گیا ہے۔ حکومت کو اس سوال کا سامنا ہے کہ کیا اتنے بڑے شہر کو ایک چھتری تلے چلانا ممکن ہے؟
حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اتنے بڑے شہر کو ایک ہی ادارے کے طور پر رکھا جائے یا اسے دو یا تین میونسپل کارپوریشنوں میں تقسیم کیا جائے۔ جب تک ان معاملات کی وضاحت نہیں ہو جاتی، حکومت نے گریٹر حیدرآباد کا انتظام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
مردم شماری اگلے سال جنوری میں شروع ہوگی۔ آبادی کے اعداد و شمار 2027 میں دستیاب ہوں گے۔ اگر انتخابات اس سے پہلے ہوتے ہیں تو وہ موجودہ 300 ڈویژنوں کے لیے ہوں گے۔ اگر مردم شماری کے بعد دوبارہ انتخابات کا عمل درکار ہو تو ڈویژنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت طے شدہ ڈویژنوں کی حدود اہم ہوں گی۔ عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ 2029 میں اسمبلی حلقوں کی حد بندی کی بنیاد پر 2027 میں ڈویژن کی تنظیم نو کی جائے گی۔
تین دنوں میں گزٹ
جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈیویژن کی تنظیم نو سے متعلق شکایات کا ازالہ جمعہ کو مکمل کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان شکایات پر کیے گئے فیصلوں پر مشتمل رپورٹ سنیچر اور اتوار کو تیار کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹ پیر کو حکومت کو بھیجے جانے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس کا جائزہ لے گی اور حتمی گزٹ جاری کرے گی۔
حدود میں تبدیلی
شیورامپلی کو سلیمان نگر ڈویژن میں شامل کرنے سے متعلق لوگوں نے متعدد شکایات کی ہیں۔ بھارتی نگر ڈویژن بی ایچ ای ایل کے ارد گرد منقسم ہے۔ ان تمام علاقوں کو ضم کرنے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ شکایات درست پائی گئیں، جس میں کہا گیا کہ ودیوت نگر کالونی جو اس وقت دو ڈویژنوں میں ہے، ایک ڈویژن میں رکھی جائے۔ لنگم پلی میں ایم آئی جی کالونی کو نالہ گنڈلا میں شامل کیا جائے۔ جی ایچ ایم سی نے کہا کہ انہوں نے زونل کمشنروں اور متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ہر شکایت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حقیقی درخواست پر غور کیا ہے اور مسودہ گزٹ میں حدود اور ناموں میں تبدیلیاں کی ہیں۔
جی ایچ ایم سی میں 27 اربن لوکل باڈیز کا انضمام
حکومت پہلے ہی گریٹر حیدرآباد بنانے کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آس پاس کے علاقوں کی بیس میونسپلٹی اور سات میونسپل کارپوریشنوں کو جی ایچ ایم سی میں ضم کر دیا گیا۔ کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے یکم دسمبر کو ایک آرڈیننس جاری کرتے ہوئے 27 اربن بلدیاتی اداروں کو جی ایچ ایم سی میں ضم کر دیا۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے سنٹر فار گڈ گورننس کے ساتھ مل کر انضمام کے لیے ضروری طریقہ کار تیار کیا ہے۔ انتظامیہ سنہ 1950 کے جی ایچ ایم سی ایکٹ کے مطابق چلائی جائے گی۔
