’اچھے دن آئے نہیں، بُرے دن جانے والے ہیں‘: اکھلیش یادو نے 2027 کے یوپی اسمبلی انتخابات کےلیے سماجوادی پارٹی کا منشور جاری کر دیا
سماجوادی کے انتخابی منشور میں روزگار گریجویٹس کو 5 ہزار وظیفہ، 25 لاکھ سرکاری نوکریاں اور کسانوں کے قرض معافی سمیت کئی بڑے وعدے شامل۔
Published : November 26, 2026 at 6:28 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:02 PM IST
لکھنؤ : اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2027 کی تیاریوں کے سلسلے میں سماجوادی پارٹی (ایس پی) کے قومی صدر اکھلیش یادو نے جمعرات کو یومِ آئین کے موقع پر لکھنؤ کے ایک نجی ہوٹل میں پارٹی کا انتخابی منشور جاری کر دیا۔ ’’ستائیس کا سنکلپ: پی ڈی اے کا پرن پتر، جن من کا منشور 2027‘‘ کے عنوان سے جاری اس دستاویز کی تقریبِ رونمائی میں پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔
منشور جاری کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سابقہ انتخابی نعرے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ’’اچھے دن آئے نہیں، بُرے دن جانے والے ہیں۔‘‘ انہوں نے آئندہ انتخابات کو آئین اور سماجی انصاف کے تحفظ کی جنگ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پسماندہ، دلت اور اقلیتی طبقات (پی ڈی اے) متحد ہو چکے ہیں اور ریاست میں پی ڈی اے کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پارٹی جلد ہی خواتین کے لیے الگ منشور اور مقامی ضروریات کے مطابق ضلعی سطح کے منشور بھی جاری کرے گی۔
سماجوادی پارٹی کے منشور کے اہم نکات
روزگار اور نوجوان:
- سرکاری ملازمتیں: آئندہ پانچ برسوں میں 25 لاکھ سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے اور دیگر شعبوں میں 2 سے 3 کروڑ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
- بے روزگاری وظیفہ: بے روزگار گریجویٹ نوجوانوں کو ملازمت ملنے تک 5,000 روپے ماہانہ گزارا الاؤنس دیا جائے گا۔
- شفاف بھرتی نظام: سرکاری اسامیوں کے لیے سالانہ کیلنڈر جاری کرنے، ایک مرحلے والے امتحانات کا عمل 3 ماہ اور کثیر مرحلہ امتحانات کا عمل 6 ماہ میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پرچہ لیک ہونے کی صورت میں متعلقہ افسران اور وزراء کو ذاتی طور پر جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔
- اگنی ویر اور ہنر مندی: اگنی ویروں کو ریاستی ملازمتیں دینے اور تحصیل سطح پر اسکل ڈیولپمنٹ مراکز قائم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔
کسان اور زراعت:
- قرض معافی اور ایم ایس پی: کسانوں کے قرضوں کی فوری معافی اور ریاست میں تمام 23 فصلوں اور دودھ کے لیے کم از کم امدادی قیمت (ایم ایس پی) کی قانونی ضمانت دینے کا وعدہ شامل ہے۔ آلو، ٹماٹر اور پیاز جیسی فصلوں کے لیے قیمتوں کے توازن کا نظام بھی بنایا جائے گا۔
- مفت بجلی اور گنا کاشتکار: زرعی آبپاشی کے لیے مفت بجلی اور دیہی گھریلو صارفین کو 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کو 24 گھنٹے میں ادائیگی یقینی بنانے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا کارپس فنڈ اور دیہی بنیادی ڈھانچے کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
تعلیم:
- اسکولوں کی بحالی اور لیپ ٹاپ اسکیم: موجودہ حکومت کے دور میں بند کیے گئے 26,000 پرائمری اسکولوں کو دوبارہ کھولنے اور بارہویں جماعت پاس کرنے والے طلبہ کے لیے مفت لیپ ٹاپ تقسیم اسکیم بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
- طالبات اور اساتذہ: طالبات کو سائیکل اور سولر لیمپ فراہم کرنے، تمام پرائمری و سیکنڈری اسکولوں میں وائی فائی سہولت دینے، تعلیم پر ریاستی جی ڈی پی کا 6 فیصد خرچ کرنے اور شکشا متروں کے ماہانہ اعزازیے میں 5,000 روپے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔
صحت اور سماجی بہبود:
- ہیلتھ انشورنس اور اسپتال: خطِ غربت سے نیچے (بی پی ایل) زندگی گزارنے والے خاندانوں کے لیے 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس اور سرکاری اسپتالوں میں غریب و پی ڈی اے طبقات کے لیے مفت علاج کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تمام 18 ڈویژنوں میں سپر اسپیشلٹی اسپتال قائم کرنے اور لکھنؤ کے کینسر اسپتال کو مکمل فعال کر کے مفت علاج فراہم کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔
- پنشن اور سستا کھانا: بزرگ خواتین، مزدوروں اور دستکاروں کو 40,000 روپے سالانہ پنشن دینے جبکہ غریبوں اور خواتین کو 5 روپے میں کھانا فراہم کرنے کے لیے ریاست بھر میں ’سماج وادی کینٹین‘ قائم کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔
سماجی انصاف اور پی ڈی اے:
- ذات پات کی مردم شماری: اتر پردیش میں ذات پات کی مردم شماری کرانے، درج فہرست ذاتوں اور قبائل (ایس ٹی ۔ ایس ٹی) کی ترقی کے لیے بجٹ کا 20 فیصد مختص کرنے، سرکاری ملازمتوں میں بیک لاگ اسامیاں پُر کرنے اور 50 کروڑ روپے تک کے سرکاری ٹھیکوں میں دلت و پی ڈی اے طبقات کو 50 فیصد ریزرویشن دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔
گورننس، خواتین کا تحفظ اور میڈیا:
- پرانی پنشن اسکیم: 2005 سے قبل نافذ پرانی پنشن اسکیم (OPS) بحال کرنے اور سرکاری محکموں میں آؤٹ سورسنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
- خواتین کا تحفظ: پولیس کی نئی بھرتیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد نمائندگی، عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی اور ڈرون نگرانی، اور ہر ضلع میں سائبر کرائم یونٹ قائم کرنے کی تجویز شامل ہے۔
- میڈیا اور ڈیجیٹل کریئیٹرز: صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے لیے ہیلتھ انشورنس و سماجی تحفظ کی پالیسی، تحصیل سطح پر میڈیا سہولت مراکز، لکھنؤ و نوئیڈا میں میڈیا کنونشن سینٹرز اور یوٹیوبرز و سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے الگ پالیسی بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: یوپی انتخابات 2027: یوگی نے کہا، وزیراعلیٰ کا چہرہ کون ہے، سب جانتے ہیں؛ کیشو موریہ نے کہا، ایم ایل ایز کریں گے فیصلہ
سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے درمیان نشستوں کی تقسیم پر مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جمعہ کو دوسرے دور کی بات چیت متوقع ہے۔ دوسری جانب، حکمراں بی جے پی نے ایس پی کے اعلانات پر تنقید کی ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے تین الگ الگ منشور جاری کرنے کے منصوبے پر سوال اٹھایا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے 2027 کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کا یقین ظاہر کیا ہے۔