’اعظم تھے، اعظم ہیں اور اعظم ہی رہیں گے‘! رامپور جیل میں اکھلیش یادو کی اعظم خان سے ملاقات: بی جے پی حکومت پر انتقامی سیاست کا الزام، اویسی پر طنز
”اعظم خان سے رامپور کی جیل میں ملاقات کے بعد اکھلیش یادو نے بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : October 22, 2026 at 10:33 PM IST
رامپور : سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے قومی صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے جمعرات کے روز رامپور کی ڈسٹرکٹ جیل میں قید پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان سے طویل ملاقات کی। ریاست میں آئندہ انتخابی سیاسی صف بندیوں کے پیش نظر اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اکھلیش یادو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محمد علی جوہر یونیورسٹی کے ہیلی پیڈ پر اترے، جہاں سے وہ اعظم خان کے بڑے بیٹے ادیب اعظم کے ہمراہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان رام پور ڈسٹرکٹ جیل پہنچے۔
جیل کے اندر اکھلیش یادو اور اعظم خان کے درمیان تقریباً ایک گھنٹے تک تفصیلی بات چیت ہوئی۔ جیل سے نکلنے کے بعد اکھلیش یادو نے اعظم خان کی رہائش گاہ جا کر ان کی اہلیہ اور سابق رکن پارلیمان ڈاکٹر تزئین فاطمہ اور اہلخانہ سے بھی ملاقات کی اور مشکل وقت میں پارٹی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو اور سوشل میڈیا پر اپنے ردعمل میں اکھلیش یادو نے بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہاکہ ”اعظم خان، اعظم تھے، اعظم ہیں اور اعظم ہی رہیں گے۔ بی جے پی جب بھی اپنی ناانصافی کی تاریخ لکھے گی، تو اس میں رامپور کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ بدعنوان افسران اور فرضی مقدمات بی جے پی حکومت کے دو اہم ترین ہتھیار بن چکے ہیں۔“
انہوں نے الزام عائد کیا کہ محمد علی جوہر یونیورسٹی کو نشانہ بنانا دراصل پسماندہ طبقات، دلتوں اور اقلیتوں (پی ڈی اے) سے تعلیم کا حق چھیننے کی سازش ہے۔ اکھلیش یادو کا کہنا تھا کہ بی جے پی کا علم و تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ اس معاملے میں بالکل صفر ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتقامی سیاست کرنے والی بی جے پی کا عوام آئندہ انتخابات میں صفایا کر دے گی۔ رام پور دورے کے دوران جب صحافیوں نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اسد الدین اویسی کی اتر پردیش میں سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا تو اکھلیش یادو نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ”راون بھی سیتا ماتا کو لے جانے کے لیے ایک دن کے لیے بھیس بدل کر آیا تھا، جب کہ یہاں تو برسوں سے بھیس بدلے جا رہے ہیں۔“
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سیاسی مبصرین اس بیان کو مسلم ووٹ بینک کی تقسیم روکنے کی حکمت عملی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اکھلیش یادو کے دورے اور بیانات پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے اکھلیش یادو کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کی جانب سے دی گئی سزاؤں اور عدالتی فیصلوں کو ’سیاسی انتقام‘ یا ’ہراسانی‘ قرار دینا ملک کے عدالتی نظام اور آئین پر حملہ ہے۔