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ریجی نگر ضمنی انتخاب: پولنگ کے دوران عام جنتا اونیان پارٹی کے سربراہ ہمایوں کبیر کو پولیس نے حراست میں لے لیا

ہمایوں کبیر کے استعفیٰ کے بعد ریجی نگر کی سیٹ خالی ہوئی تھی، جنہوں نے نوڈا اسمبلی حلقے سے بھی جیت حاصل کی تھی۔

AJUP Chief Humayun Kabir Detained By Police As Voting Continues In WB Rejinagar Bypoll, Urdu News
فائل فوٹو: عام جنتا اونیان پارٹی (AJUP) کے سربراہ اور رکن اسمبلی ہمایوں کبیر (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2026 at 10:25 AM IST

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مرشد آباد، مغربی بنگال: عام جنتا اونیان پارٹی (AJUP) کے سربراہ اور ایم ایل اے (MLA) ہمایوں کبیر کو منگل کے روز ریجی نگر پولیس نے مرشد آباد میں واقع ان کے پارٹی دفتر سے حراست میں لے لیا، جب کہ اس دوران اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری تھا۔

اس سے قبل، ہمایوں کبیر نے ریجی نگر اسمبلی ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور الزام لگایا کہ پولیس کئی پولنگ بوتھوں پر ووٹنگ کے عمل میں مداخلت کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران 64 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔

ووٹ ہائی جیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

خبر رساں ایجنسی 'اے این آئی' (ANI) سے بات کرتے ہوئے ہمایوں کبیر نے کہا، "الزامات کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے... پولیس خود کئی بوتھوں پر ووٹنگ کے عمل کو ہائی جیک کر رہی ہے۔ بھارت کی جمہوریت اور آئین کے تحت، پولیس کا کام عوام کی حفاظت اور سکیورٹی کو یقینی بنانا ہے؛ یہی ان کا فرض ہے۔ اس کے باوجود، وہ خود ووٹ ہائی جیک کر رہے ہیں۔ ووٹ ہائی جیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت تو پہلے ہی قائم ہے۔"

پانچ اسمبلی سیٹوں، آسام کی ایک لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات

انہوں نے مزید کہا، "23 اپریل کو ہونے والا انتخاب پرامن تھا؛ اس میں کسی غلط کام کے الزامات نہیں تھے... لیکن گزشتہ 2 مہینوں سے پولیس مظالم ڈھا رہی ہے اور حملے کر رہی ہے۔ انہوں نے 64 لوگوں کو حراست میں لیا ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہیں۔ انہیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔"

AJUP Chief Humayun Kabir Detained By Police As Voting Continues In WB Rejinagar Bypoll, Urdu News
فائل فوٹو: عام جنتا اونیان پارٹی (AJUP) کے سربراہ اور رکن اسمبلی ہمایوں کبیر (IANS)

واضح رہے کہ مغربی بنگال، تامل ناڈو اور پڈوچیری کی پانچ اسمبلی سیٹوں کے ساتھ ساتھ آسام کی ایک لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل آج صبح سویرے شروع ہوا۔

نندی گرام اور ریجی نگر ضمنی انتخابات

مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ نندی گرام کی سیٹ اس وقت خالی ہوئی تھی جب وزیرِ اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے رواں سال کے شروع میں ریاستی اسمبلی انتخابات میں دو حلقوں سے جیت حاصل کی تھی اور انہوں نے دوسری سیٹ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔

انتخابی عمل کو 11 اکتوبر سے پہلے مکمل کرنے کا شیڈول

ریجی نگر کی سیٹ عام جنتا اونیان پارٹی (AJUP) کے بانی ہمایوں کبیر کے استعفیٰ کے بعد خالی ہوئی تھی، جنہوں نے نوڈا سے بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ ووٹوں کی گنتی 9 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ انتخابی عمل کو 11 اکتوبر سے پہلے مکمل کرنے کا شیڈول طے کیا گیا ہے۔

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TAGGED:

हुमायूं कबीर नजरबंदी
REJINAGAR BYPOLL
ہمایوں کبیر کو حراست میں لے لیا گیا
HUMAYUN KABIR DETAINED
AAM JANATA UNNAYAN PARTY

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