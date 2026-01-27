اجمیر کالج کے پرنسپل منوج بہروال نے پاکستان کو ہندوستان کا بڑا بھائی قرار دے دیا، سیاست گرمائی
سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کے بیان پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے۔
اجمیر: سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج کے پرنسپل منوج بہروال کے متنازعہ بیان پر سیاست تیز ہو گئی ہے۔ بہروال نے اپنے بیان میں پاکستان کو ہندوستان کا بڑا بھائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست 1947 کو عالمی سیاسی اسٹیج پر ایک ملک ابھرا اور وہ ملک پاکستان تھا۔ اسی دوران 15 اگست 1947 کو صبح 10 سے 10:30 کے درمیان ہندوستان کا ظہور ہوا۔ پاکستان ہم سے 12 گھنٹے بڑا ہے اور ہمارا بڑا بھائی ہے۔
پرنسپل بہروال نے یہ بیان بیور ضلع کے سناتن دھرم گورنمنٹ کالج میں منعقد راجستھان سوشیالوجی آرگنائزیشن کی 31ویں بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے خطاب کے دوران دیا۔ یہ کانفرنس 23 اور 24 جنوری کو منعقد ہوئی تھی۔پرنسپل منوج بہروال نے 24 جنوری کو یہ بیان دیا۔
بیور کے سناتن دھرم گورنمنٹ کالج میں راجستھان سوشیالوجی ایسوسی ایشن کی 31ویں بین الاقوامی کانفرنس میں تین ممالک اور سات ریاستوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 24 جنوری کو اجمیر کے سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج کے پرنسپل منوج بہروال نے کانفرنس میں شرکت کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے پہلے گھٹی پی، اس کے گیت گائے گئے، اسے نہلایا گیا، ہندوستان بعد میں وجود میں آیا۔
اپنے خطاب میں پرنسپل بہروال نے کہا کہ پاکستان 4-5 سال تک چلا جس کے بعد اس نے خود کو ایک اسلامی ملک قرار دیا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ اسے اس سے بہت کچھ ملے گا۔ بعد میں بھارت نے اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے 45 کروڑ روپے دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے وہ پیسہ دہشت گردی میں ضائع کیا۔ پرنسپل بہروال نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2014 کے بعد پہلی بار ہندوستانی سیاست اور ہندوستانی سماج اور ہندوستانی علمی روایت کے درمیان کوئی تعلق پیدا ہوا ہے۔ پہلے، سیاست ہندوستانی سماج کو تقسیم کرنے کا کام کرتی تھی، جس سے سماج پریشان اور بے یقینی کا شکار تھا نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔
یوتھ کانگریس نے ایشو بنایا:
یوتھ کانگریس نے پرنسپل منوج بہروال کے بیان، "پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے" کو ایک ایشو بنایا ہے۔ اپنی حکمت عملی کے مطابق یوتھ کانگریس اس مسئلہ پر احتجاج کی تیاری کر رہی ہے۔ یوتھ کانگریس کے اجمیر ضلع صدر موہت ملہوترا نے کہا کہ پرنسپل پر 12,000 طلباء کے مستقبل کی ذمہ داری ہے۔ پرنسپل کا یہ بیان کہ ’’پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے‘‘ طلبہ کی سوچ اور ملک کی ترجیحات پر براہ راست حملہ ہے۔ پرنسپل اپنے عہدے کے وقار کو نہیں سمجھتے۔ وہ طلباء کی صحیح سمت میں رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟
