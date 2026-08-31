حیدرآباد: ایم آئی ایم کارکن کا بہیمانہ قتل، ایک گینگ نے چاقوؤں سے حملہ کیا
پانچ افراد کے ایک گروپ نے محبوب علی پر چاقوؤں سے حملہ کیا۔ شبہ ہے اس سازش میں مقتول کے رشتہ دار ملوث ہیں۔
Published : August 31, 2026 at 1:16 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ پولیس نے پیر کو بتایا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے ایک کارکن کو اس کے گھر کے قریب ایک گروہ نے چاقو مار کر ہلاک کردیا۔ یہ واقعہ اتوار کی رات وٹے پلی میں پیش آیا۔
ابتدائی تفتیش کی بنیاد پر، ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ محبوب علی (عمر تقریباً 50 سال) پر پانچ افراد کے ایک گروپ نے چاقوؤں سے حملہ کیا۔ ایسا شبہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ ان افراد نے مقتول کے کسی رشتہ دار کے کہنے پر جرم کو انجام دیا۔
علی کو شدید چوٹیں آئیں اور بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اہلکار نے بتایا کہ قتل کے اصل محرکات کا تعین کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ قتل کے بعد تمام ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے۔
اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی محمد مبین نے محبوب علی کے گھر جاکر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔
Date : 31/08/2026 | Time : 1:30AM— Mohammed Mubeen - MLA (@MohdMubeen58) August 30, 2026
Deeply saddened and shocked by the brutal murder of Marhoom Mahboob Ali Sahab, AIMIM Worker, who was attacked by unidentified assailants with deadly weapons at Alam’s Hotel, Vattepally.
On the instructions of @aimim_national President Barrister… pic.twitter.com/q46pYxQ8Jw
'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، محمد مبین نے کہا، "اے آئی ایم آئی ایم کے کارکن مرحوم محبوب علی صاحب کے بہیمانہ قتل سے گہرا دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ وٹے پلی میں نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔"
بعد ازاں ایم ایل اے نے فلک نما پولس اسٹیشن کا دورہ کیا اور پولیس اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ اس جرم کے ذمہ داروں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کریں اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کو یقینی بنائیں۔
مبین نے کہا، "ہم تلنگانہ حکومت اور حیدرآباد پولیس سے گشت بڑھانے، سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے، اور منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت اور پرتشدد جرائم کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔"
پولیس نے بتایا کہ مقتول کے بیٹے کی شکایت کی بنیاد پر فلک نما پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔
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