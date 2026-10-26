یوپی میں بی جے پی کو روکنے کے لیے مجلس اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کیلئے تیار: اسد الدین اویسی
اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی یوگی آدتیہ ناتھ کو تیسری بار اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنتے نہیں دیکھنا چاہتی۔
By PTI
Published : October 26, 2026 at 7:59 AM IST
مظفر نگر: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اتوار کے روز اترپردیش میں ایک ریلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔
اتوار کو ضلع شاملی کے کیرانہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ "ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ بی جے پی کی حکومت نہ بن پائے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی یوگی آدتیہ ناتھ کو تیسری بار اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنتے نہیں دیکھنا چاہتی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر دیگر اپوزیشن جماعتوں کا بھی یہی مقصد ہے تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ اویسی نے اقلیتوں اور معاشرے کے دیگر پسماندہ طبقات کے مسائل اٹھانے میں "ناکام" رہنے پر اپوزیشن جماعتوں پر سخت تنقید کی۔
انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ بی جے پی کی زیر قیادت حکومت میں ریاست کے اندر متعدد مساجد کو منہدم کیا گیا اور "ہاف انکاؤنٹرز" (مبینہ فرضی پولیس مقابلے) جاری رہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں اس پر "خاموش" رہیں اور انہوں نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا۔
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