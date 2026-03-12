راجیہ سبھا انتخابات: تیجسوی اور اختر الایمان بند دروازے کے پیچھے ملے، کیا اویسی کریں گے حمایت؟
بہار میں راجیہ سبھا کی پانچویں سیٹ پر تنازعہ بڑھتا جارہا۔ گرینڈ الائنس اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن AIMIM ناکامیاں پیدا کررہی ہے۔
March 12, 2026
پٹنہ، بہار: بہار میں راجیہ سبھا کی پانچ سیٹوں کے لیے ہونے والے انتخابات کو لے کر سخت لڑائی جاری ہے۔ تمام اتحاد اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر گرینڈ الائنس سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ ووٹنگ سے پہلے تیجسوی یادو اور اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر اختر الایمان نے بند دروازوں کے پیچھے ملاقات کی۔
تیجسوی اور اے آئی ایم آئی ایم کے درمیان ملاقات: بہار میں راجیہ سبھا کی پانچ سیٹوں کے لیے انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔ پانچویں سیٹ کے لیے لڑائی دلچسپ ہو گئی ہے۔ تیجسوی یادو آر جے ڈی امیدوار امریندر دھاری سنگھ کی جیت کے لیے مسلسل حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ 10 مارچ کو، ہم نے سب سے پہلے گرینڈ الائنس کی تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور آج ہم نے اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر اختر الایمان کے ساتھ میٹنگ کی۔
ووٹنگ سے پہلے AIMIM کا پیغام کیا ہے؟ تیجسوی یادو سے ملاقات کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر ایم ایل اے اختر الایمان نے کہا کہ مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ ہم اپنے ایم ایل اے سے ہر چیز پر بات کریں گے اور پارٹی سپریمو اویسی کو اس معاملے سے آگاہ کریں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد کیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ عبداللہ کسی اور کی شادی میں دیوانہ ہے۔
"تیجسوی کے ساتھ ہماری بات چیت مثبت رہی ہے۔ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے قابل احترام لیڈر اسد الدین اویسی کو مطلع کریں گے۔ ہم اپنے ایم ایل اے سے بھی اس پر بات کریں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ پھر ہم نے کہا، ہمیں ایک موقع دیں اور ہماری حمایت کریں۔" میں نے تب کہا تھا کہ عبداللہ کسی اور کی شادی میں دیوانہ نہیں ہو گا، لیکن اب جب ایک اجنبی نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہے، تو یہ واضح ہے کہ وہ اب اجنبی نہیں رہا۔"- اختر الایمان، ریاستی صدر، اے آئی ایم آئی ایم
پانچویں امیدوار کے لیے چھ ووٹوں کی ضرورت: آر جے ڈی امیدوار کو 41 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر اے آئی ایم آئی ایم اور بی ایس پی مل کر ووٹ دیتے ہیں تو اپوزیشن راجیہ سبھا کی پانچویں سیٹ جیت سکتی ہے۔ تاہم، تین کانگریس ایم ایل اے تیجسوی یادو کے ساتھ میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور اویسی کی پارٹی کا فیصلہ ابھی تک واضح نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانچویں سیٹ کے لیے لڑائی دلچسپ ہے۔
این ڈی اے بھی قریبی مقابلہ میں مصروف: اسی دوران این ڈی اے نے بھی پانچویں سیٹ کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ چھتیس گڑھ کے نائب وزیر اعلی کو راجیہ سبھا انتخابات کے انچارج کے طور پر بہار بھیجا گیا ہے۔ پانچویں سیٹ پر این ڈی اے کی جیت نتن نوین کے لیے بھی بہت اہم ہے اور اسے بنگال انتخابات سے پہلے لٹمس ٹیسٹ سمجھا جا رہا ہے۔