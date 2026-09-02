اے آئی ایم آئی ایم کے ترجمان سید عاصم وقار کانگریس میں شامل، پہلے ہی دن اویسی کی پارٹی کو نشانہ بنایا
کانگریس میں شمولیت اختیار کرتے ہی عاصم وقار نے مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی حکمت عملی پر تنقید کی ہے۔
Published : September 2, 2026 at 4:58 PM IST
نئی دہلی: سید عاصم وقار، جنہیں اے آئی ایم آئی ایم کے ترجمان کے طور پر جانا جاتا ہے، بدھ کو کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اسدالدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ جہاں ایم آئی ایم محض بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے خیال سے لب کشائی کرتی ہے، وہیں وہ ان لوگوں کے خلاف لڑتی ہے جو دراصل حکمراں جماعت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔
وقار نے 24 اکبر روڈ پر اے آئی سی سی ہیڈکوارٹر میں راجندر پال گوتم (اتر پردیش کے اے آئی سی سی انچارج)، اجے رائے (یو پی کانگریس کے صدر) اور عمران پرتاپ گڑھی (اے آئی سی سی اقلیتی محکمہ کے چیئرمین) کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔
Delhi: Asim Waqar, who joined Congress, says, "My advice to Owaisi sahab is to defeat the BJP and not defeat the person who is defeating the BJP." pic.twitter.com/gNbOBV6dcX— IANS (@ians_india) September 2, 2026
وقار کی شمولیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، گوتم نے کہا، "قائد حزب اختلاف جناب راہل گاندھی کی قیادت میں، تعلیم، روزگار، طلباء، خواتین، اور سماج کے پسماندہ طبقات سے متعلق مسائل کے حوالے سے ملک گیر تحریک چل رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "راہل گاندھی سماج کے ہر طبقے کی آواز اٹھا رہے ہیں اور ہر محاذ پر حکومت کو مسلسل گھیر رہے ہیں۔ اس سے متاثر ہو کر مختلف پارٹیوں کے سینئر لیڈر کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور شری ملکارجن کھرگے اور شری راہل گاندھی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔"
देश से मोहब्बत करने वाले लोग BJP की देशविरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ताकि देश में एक सेक्युलर और जनहित की सरकार बनाई जा सके।— Congress (@INCIndia) September 2, 2026
AIMIM में रहने के बाद मुझे लगा कि हम बात तो BJP और उसकी विचारधारा से लड़ने की करते हैं, लेकिन जमीन पर उनसे लड़ रहे हैं जो BJP के खिलाफ… pic.twitter.com/RgZeFTKTtl
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وقار نے کہا کہ ملک سے محبت کرنے والوں کا ایک مشترکہ مقصد ہے: "ملک دشمن" بی جے پی حکومت کو ہٹانا اور ایک سیکولر حکومت بنانا جو عوام کے مفاد میں کام کرے۔
وقار نے کہا، "تاہم، اے آئی ایم آئی ایم میں اتنے سال گزارنے کے بعد، میں نے محسوس کیا کہ جب کہ ہم صرف بی جے پی کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، زمین پر، ہم بی جے پی سے نہیں لڑتے، بلکہ ہم کانگریس اور ایس پی سے لڑتے ہیں۔ ہم ہر اس کے خلاف لڑتے ہیں جو بی جے پی کو ہٹانا چاہتا ہے۔
" انہوں نے کہا، "لہذا، میں نے محسوس کیا کہ اگر ہم اپوزیشن سے لڑتے رہے اور انہیں آگے بڑھنے سے روکتے رہے، تو ہم مؤثر طریقے سے بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم سچے قوم پرست ہیں اور بی جے پی کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد خود بی جے پی سے لڑنا ہونا چاہیے۔
وقار نے زور دے کر کہا کہ، "حقیقت میں، ملک بھر میں بی جے پی سے لڑنے والے کانگریسی، راہل گاندھی اور ان کی ٹیم ہیں۔"
Delhi: Uttar Pradesh Congress president Ajay Rai, on AIMIM leader Asim Waqar joining the Congress, says, " asim waqar is our strong colleague. today, we have brought him into the congress. we welcome him and extend our greetings to him. he puts forward his views strongly. he… pic.twitter.com/xwCX25g56P— IANS (@ians_india) September 2, 2026
رائے نے کہا کہ عاصم وقار کے پارٹی میں شامل ہونے سے اتر پردیش میں کانگریس مضبوط ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا، "انہوں نے ہمیشہ معاشرے کو مثبت پیغامات پہنچانے کے لیے اپنی بہترین مواصلاتی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے۔ ان کے وژن اور خیالات ہمارے لیڈر راہل گاندھی کے اس ملک کے لیے دیکھے گئے خواب کے مطابق ہیں۔ آج 'محبت کی دُکان' مسلسل پھیل رہی ہے، اور 2027 تک، کانگریس کا جھنڈا اتر پردیش کے ہر گاؤں اور گلی میں لہرائے گا۔"
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے قومی ترجمان کے طور پر، وقار اتر پردیش میں ایک ممتاز آواز تھے اور پارٹی سربراہ اویسی کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔
بہت سے سیاسی تجزیہ کار کانگریس میں ان کے قدم کو ایک ایسی پیشرفت کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے اویسی کی یوپی میں انتخابی کامیابی حاصل کرنے کی کوششوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔
اتر پردیش میں اگلے سال کے اوائل میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، جہاں حکمران بی جے پی کو سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے مشترکہ چیلنج کا سامنا کرنے کا امکان ہے۔
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