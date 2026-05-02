بریلی میں مولانا توصیف کی موت کی تحقیقات اور قصورواروں کو سزا دینے کا اے آئی ایم آئی ایم کا مطالبہ

اے آئی ایم آئی ایم نے وزیر ریلوے کے نام ضلع مجسٹریٹ کو میمورنڈم سونپا، عہدیداروں اور ارکان نے مظاہرہ کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 2, 2026 at 8:15 PM IST

بریلی( اتر پردیش): مولانا توصیف رضا مظہری کی ٹرین کے سفر کے دوران مشتبہ موت پر سیاسی اور سماجی بے چینی تیز ہوگئی ہے۔ اس واقعہ کو مبینہ ہجومی تشدد سے جوڑتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔

مولانا توصیف کی حملہ سے موت: اطلاعات کے مطابق بہار کے کشن گنج کے رہنے والے مولانا توصیف رضا مظہری بریلی میں عرس کی تقریب میں شرکت کے بعد ٹرین سے گھر لوٹتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کا الزام ہے کہ ان کے سفر کے دوران ٹرین نمبر 04314 پر سوار کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کی لاش بریلی ریلوے اسٹیشن کے قریب ملی جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔

اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ: اس واقعہ کی مخالفت میں اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی جنرل سکریٹری ندیم قریشی اور ضلع صدر محمد اسلم ایڈوکیٹ کی قیادت میں ایک وفد نے وزیر ریلوے اور نیم کے ضلع مجسٹریٹ کو میمورنڈم پیش کیا۔ انہوں نے پورے واقعہ کی اعلیٰ سطحی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔

اے آئی ایم آئی ایم کے لیڈروں نے بتایا کہ متوفی نے واقعہ سے پہلے اپنے گھر والوں کو فون کرکے حملے کی اطلاع دی تھی، لیکن بروقت امداد نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت ہوگئی۔ اس پر سوال اٹھاتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم لیڈروں نے ٹرینوں میں سیکورٹی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔

میمورنڈم میں ریلوے پروٹیکشن فورس کی تعیناتی میں اضافہ، ٹرینوں اور اسٹیشنوں میں سی سی ٹی وی نگرانی کو مضبوط بنانے اور متاثرہ خاندان کو معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اے آئی ایم آئی ایم نے انتباہ دیا کہ اگر ملزمان کو جلد گرفتار نہیں کیا گیا تو احتجاج کو تیز کیا جائے گا۔

