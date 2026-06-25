تلنگانہ میں ایس آئی آر پر اسدالدین اویسی کے شدید تحفظات، انتخابی کمیشن سے دستاویزی شرائط نرم کرنے کا مطالبہ

تلنگانہ میں ایس آئی آر پر اسدالدین اویسی کے شدید تحفظات، انتخابی کمیشن سے دستاویزی شرائط نرم کرنے کا مطالبہ
اویسی نے کہاکہ اگر اُس وقت الیکشن کمیشن سے غلطیاں ہوئیں تو آج ووٹروں کو ان غلطیوں کی سزا دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔
Published : June 25, 2026 at 5:02 PM IST
حیدرآباد: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اور حیدرآباد کے رکنِ پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے تلنگانہ میں شروع ہونے والے اسپیشل اِنٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے تحت ووٹر فہرستوں کی نظرِ ثانی کے عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ طریقۂ کار عام شہریوں کے لیے غیر ضروری مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ دستاویزات سے متعلق شرائط کو آسان بنایا جائے تاکہ کوئی بھی اہل ووٹر اپنے حقِ رائے دہی سے محروم نہ ہو۔
حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ جن ووٹروں یا ان کے والدین اور دادا، دادی یا نانا، نانی کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود نہیں ہیں، ان سے بارہ مختلف دستاویزات میں سے کسی ایک کی فراہمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے چار دستاویزات تلنگانہ میں عملاً دستیاب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی فہرست میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) بھی شامل ہے، حالانکہ تلنگانہ میں کبھی این آر سی نافذ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ اور فیملی رجسٹر جیسے دستاویزات بھی ریاست میں جاری نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے شہریوں کے پاس عملاً صرف چند دستاویزات ہی باقی رہ جاتے ہیں۔
اویسی نے مزید کہا کہ حیرت انگیز طور پر آدھار کارڈ کو واحد دستاویز کے طور پر قبول نہیں کیا جا رہا، حالانکہ یہی شناختی کارڈ بیشتر سرکاری خدمات میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ پین کارڈ کو بھی قابلِ قبول دستاویزات میں شامل کیا جائے، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس، راشن کارڈ اور دیگر سرکاری دستاویزات کی بنیاد پر بھی شناخت کی تصدیق ممکن ہے، تاہم الیکشن کمیشن نے ان کی یہ تجویز قبول نہیں کی۔
#WATCH | Hyderabad, Telangana: On SIR starting from today in Telangana, AIMIM Chief and MP Asaduddin Owaisi says, " earlier we were told that a pre-printed form would be given by the blos to the elector and the elector will have to just check, sign with a photograph and give it… pic.twitter.com/tqkmalSLhY— ANI (@ANI) June 25, 2026
انہوں نے 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود مبینہ خامیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وہ فہرست مکمل طور پر دستی طور پر تیار کی گئی تھی، جس میں ہجے کی غلطیاں اور دیگر تکنیکی خامیاں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت الیکشن کمیشن سے غلطیاں ہوئیں تو آج ووٹروں کو ان غلطیوں کی سزا دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اسدالدین اویسی نے سوال اٹھایا کہ اگر کسی خاندان میں چھ بچے ہیں تو اسے غیر معمولی یا مشکوک کیوں سمجھا جائے؟ اسی طرح والدین اور بچوں کے درمیان 15 سال یا دادا، دادی اور پوتے پوتیوں کے درمیان 40 سال کے عمر کے فرق کو "غیر معمولی" قرار دینا کس قانون کے تحت درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کو بے جا طور پر "ایناملی" قرار دینا مناسب نہیں۔
اویسی نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ پہلے سے بھری ہوئی مردم شماری فارم فراہم کیے جائیں گے، لیکن اب ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ کمیشن پہلے ہی پری-ایس آئی آر میپنگ مکمل کر چکا ہے، اس لیے یہ تمام معلومات بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل اے) کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں تاکہ نظرِ ثانی کا پورا عمل زیادہ شفاف اور جامع بنایا جا سکے، تاہم ان کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔
انہوں نے ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں اردو دوسری سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے، اس کے باوجود مردم شماری فارم صرف انگریزی اور تلگو زبان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق شہر کے ہزاروں اردو بولنے والے شہری انگریزی سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے فارم بھرنے میں انہیں شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اویسی نے بتایا کہ عوام کی سہولت کے لیے مجلس نے ایک خصوصی موبائل ایپ بھی تیار کی ہے، جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ اور موجودہ ووٹر فہرست دونوں شامل ہیں تاکہ شہری اپنی معلومات آسانی سے چیک کر سکیں اور کسی ممکنہ غلطی کی بروقت نشاندہی کر سکیں۔
اویسی نے کہا کہ مانسون کے موسم، محدود وقت اور لاکھوں ووٹروں کی جانچ کے باعث یہ پورا عمل نہایت حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شفافیت، سہولت اور عوامی اعتماد کو یقینی بنائے تاکہ کوئی بھی حقیقی ووٹر اپنے آئینی حقِ رائے دہی سے محروم نہ ہو۔
یہ بھی پڑھیں: اویسی کا وزیر اعظم مودی سے سوال: آپ کی زباں پر ٹرمپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ تم بزدل ہو
واضح رہے کہ تلنگانہ میں ایس آئی آر 2026 کے تحت 25 جون سے گھر گھر مردم شماری اور ووٹر تصدیق کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد 31 جولائی کو ابتدائی ووٹر فہرست جاری ہوگی، جبکہ اعتراضات اور دعووں کی جانچ مکمل ہونے کے بعد یکم اکتوبر 2026 کو حتمی انتخابی فہرست شائع کی جائے گی۔