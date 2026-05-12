تمل ناڈو: اے آئی اے ڈی ایم کے نے قبول کیا عوام کا فیصلہ، ٹی وی کی حمایت کا اعلان
فلور ٹیسٹ سے قبل اے آئی اے ڈی ایم کے کی جانب سے حمایت کا اعلان وجے کیلئے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے۔
Published : May 12, 2026 at 11:40 AM IST
چنئی: تمل ناڈو کی سیاست میں اس وقت ایک بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ ریاست میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ٹی وی کے، کے لیے ایک اچھی خبر ہے جسے اسمبلی کے فلور ٹیسٹ سے قبل پارٹی کے لیے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے۔
اے آئی اے ڈی ایم کے، کے سینئر لیڈر سی وی شانموگم نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی عوام کے مینڈیٹ کو قبول کرے گی اور سال 2026 کے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کی حمایت کرے گی۔ اے آئی اے ڈی ایم کے اسمبلی انتخابات 2026 میں تیسرے نمبر پر آئی۔ اس نے 234 اسمبلی سیٹوں میں سے 169 نشستوں پر مقابلہ کیا اور صرف 47 پر کامیابی حاصل کی۔
اس الیکشن میں سابق وزیر ڈی جے کمار سمیت کئی سینئر لیڈروں کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ پارٹی کو سال 2021 کے اسمبلی انتخابات اور سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس میں وہ موخر الذکر میں ایک بھی سیٹ جیتنے میں ناکام رہی۔ ان جھٹکوں کے بعد، اے آئی اے ڈی ایم کے، کے سینئر رہنماؤں نے مبینہ طور پر مسلسل شکست کے لیے پارٹی کے جنرل سکریٹری ایڈاپاڈی کے پلانی سوامی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
ایسی بھی خبریں ہیں کہ پارٹی اندر ہی اندر تقسیم ہو گئی ہے۔ اس پس منظر میں اے آئی اے ڈی ایم کے، کے سینئر لیڈران آرگنائزنگ سکریٹری سی وی شانموگم کی قیادت میں آج (12 مئی) چنئی کے ایم آر سی نگر میں میڈیا سے ملاقات کی۔ صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے شانموگم نے کہا کہ "اے آئی اے ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کو اسمبلی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم اس فیصلے کو پوری طرح قبول کرتے ہیں۔''
اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ''انتخابی شکست کے بعد ایڈاپاڈی کے پلانی سوامی نے کچھ ایسی تجاویز پیش کیں جس سے ہم حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے چیف منسٹر کے طور پر ان کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا۔
ہم نے اس قدم کی مخالفت کی۔ تاہم، انہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اے آئی اے ڈی ایم کے کی بنیاد ڈی ایم کے کی مخالفت میں رکھی گئی تھی، اور ہم نے گزشتہ 53 برسوں سے اس نظریے کو برقرار رکھا ہے۔ اگر اے آئی اے ڈی ایم کے ڈی ایم کے کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم ایسی حالت میں ہیں جہاں اے آئی اے ڈی ایم کے کو بچانا اور پھر کھڑا کرنا ہوگا۔
اس کے بعد، اے آئی اے ڈی ایم کے ایم ایل ایز کی اکثریت جمع ہوئی اور ایڈاپاڈی پلانی سوامی کے موقف کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی۔ عوام نے ٹی وی کے، کے لیڈر وجے کو ووٹ دیا ہے۔ عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ٹی وی کے لیڈر وجے کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ پارٹی کی جنرل کونسل کو بلائی جائے تاکہ پارٹی کی مسلسل شکستوں کی وجوہات کی پوری طرح سے جانچ کی جا سکے اور پارٹی کو اگلے مرحلے پر لے جایا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ جنرل سکریٹری ایڈاپاڈی کے پالانی سوامی جلد ہی جنرل کونسل کا اجلاس طلب کریں گے۔
تمام لیڈروں کو ایک ساتھ آنا چاہیے، شکست کی وجوہات کا تجزیہ کرنا چاہیے اور سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کی قیادت والی حکومت کو پھر سے بنانے کے لیے اہم فیصلے لینا چاہیے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے اب کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ پارٹی کو اب نیا رخ اختیار کرنا چاہیے اور محفوظ رہنا چاہیے۔
انہوں نے سابق وزیر ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے قانون ساز پارٹی کا لیڈر، سابق وزیر سی وجے بھاسکر کو پارٹی وہپ، ایم ایل اے ہری کو اسمبلی میں ڈپٹی لیڈر اور سابق وزیر کامراج کو سکریٹری کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تقرریوں کے حوالے سے ایک باضابطہ خط پروٹیم سپیکر کو ارسال کر دیا گیا ہے۔
شانموگم کے ساتھ سابق وزیر ایس پی ویلومنی نے کہا کہ "یہ پروپیگنڈہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم اے آئی اے ڈی ایم کے کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس پارٹی کی بنیاد سابق وزیر اعلیٰ ایم جی آر نے رکھی تھی۔ مسلسل شکستوں نے پارٹی کے اندر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان مسائل پر آج بحث کی جائے گی۔" ہمیں یقین ہے کہ جنرل سکریٹری درست فیصلہ کریں گے۔
