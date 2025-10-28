ETV Bharat / state

دہلی ایئرپورٹ پر بس میں آگ بھڑک اٹھی

ایئر انڈیا لمیٹڈ، ٹاٹا گروپ اور سیٹس لمیٹڈ کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ کے تحت چلائی جانے والی بس میں آج اچانک آگ لگ گئی۔

دہلی ایئرپورٹ پر بس میں آگ بھڑک اٹھی
دہلی ایئرپورٹ پر بس میں آگ بھڑک اٹھی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 28, 2025 at 3:32 PM IST

نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی سہ پہر اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 3 پر ایک بس میں آگ لگ گئی۔ یہ بس ایئر انڈیا لمیٹڈ، ٹاٹا گروپ اور سیٹس لمیٹڈ کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ کے تحت چلائی گئی تھی، جو ایئر انڈیا کے لیے گراؤنڈ ہینڈلنگ کی خدمات فراہم کرتی ہے۔

ہوائی اڈے کے حکام کے مطابق، یہ واقعہ ٹرمینل 3 پر بے 32 کے قریب اس وقت پیش آیا، جب بس ٹیکسی وے کے علاقے میں تھی، جو ایئر انڈیا کے طیارے سے محض چند فٹ کے فاصلے پر ہے۔ واقعے کے وقت طیارے میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا۔ آئی جی آئی اے حکام نے بتایا کہ بس میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ایئرپورٹ پر فوری طور پر الرٹ جاری کر دیا گیا اور فائر انجنوں کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فائر فائٹرز نے تیزی سے کام کیا اور آگ پر قابو پالیا۔

یہ بھی پڑھیں: کرنول بس حادثہ: تقریباً 400 موبائیل فون پھٹنے سے آگ شدت اختیار کرگئی، ابتدائی تحقیقات میں انکشاف

بس کے منظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگ بہت زیادہ تھی جو گاڑی کے اندرونی حصے میں پھیل گئی۔ تاہم حکام نے ابھی تک بس کے ڈرائیور کی حالت کے بارے میں کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور صورتحال قابو میں ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہوائی اڈے کی کارروائیوں پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑا ہے، لیکن اس واقعے سے ہوائی اڈے پر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

