ایئر انڈیا ایکسپریس کی وارانسی-دہلی پرواز کی لکھنؤ میں ہنگامی لینڈنگ، کارگو ایریا میں دھواں نظر آنے پر پائلٹ کو کیا گیا الرٹ
حکام نے طیارے کا تفصیلی جائزہ لیا، تاہم ابتدائی معائنے کے دوران کوئی مشتبہ چیز برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہی مزید دھواں پایا گیا۔
Published : September 3, 2026 at 1:44 PM IST
لکھنؤ : ایئر انڈیا ایکسپریس کی وارانسی سے دہلی جانے والی پرواز AI 1253 نے جمعرات کو کارگو ایریا میں دھواں محسوس کیے جانے کے بعد لکھنؤ کے چودھری چرن سنگھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ طیارے کے عملے نے کارگو کے حصے میں دھواں دیکھنے کے بعد پائلٹ کو فوری طور پر آگاہ کیا، جس کے بعد احتیاطی طور پر پرواز کا رخ لکھنؤ کی جانب موڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) نے طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی اور ایئرپورٹ پر متعلقہ تمام حفاظتی پروٹوکول فعال کردیے گئے۔ طیارے نے تقریباً صبح 9 بجے لکھنؤ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، جس کے بعد طیارے میں سوار تمام 155 مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا تاکہ طیارے کا مکمل معائنہ کیا جاسکے۔ حکام نے طیارے اور اس کے کارگو ایریا کا تفصیلی جائزہ لیا، تاہم ابتدائی معائنے کے دوران کوئی مشتبہ چیز برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہی مزید دھواں پایا گیا۔
ایئرپورٹ کے ترجمان نے تصدیق کی کہ پرواز میں سوار تمام 155 مسافر بحفاظت طیارے سے باہر نکال لیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق طیارے کی جانچ مکمل ہونے کے بعد اسے دوبارہ دہلی کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند روز قبل بھی ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک پرواز کو بم کی مبینہ دھمکی کے بعد ہنگامی طور پر احمد آباد ایئرپورٹ پر اتارا گیا تھا۔
پیر کی شام سعودی عرب کے دمام سے نئی دہلی جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز نے سردار ولبھ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ، احمد آباد پر احتیاطی طور پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ بم کی مبینہ دھمکی موصول ہونے کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں نے طے شدہ حفاظتی طریقۂ کار کے تحت کارروائی شروع کی۔ رپورٹ کے مطابق پرواز نے دمام سے صبح 10 بج کر 25 منٹ پر اڑان بھری تھی اور شام 4 بج کر 22 منٹ پر احمد آباد ایئرپورٹ پر اتری۔ دہلی جاتے ہوئے طیارے میں بم کی مبینہ دھمکی سامنے آنے کے بعد پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرکے طیارے کا رخ احمد آباد کی جانب موڑنے کی اجازت طلب کی۔
رپورٹ کے مطابق طیارے کے عملے کے ایک رکن کو طیارے کے واش روم میں ایک ٹشو پیپر ملا، جس پر مبینہ طور پر ’بم‘ لکھا ہوا تھا۔ عملے کے رکن نے فوری طور پر پائلٹ کو اس بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد پائلٹ نے اے ٹی سی سے رابطہ کرکے احتیاطی اقدام کے طور پر پرواز کو احمد آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ طیارے کے احمد آباد پہنچنے کے بعد مسافروں اور عملے کو مقررہ سکیورٹی طریقۂ کار سے گزارا گیا۔ طیارے کو ایئرپورٹ کے ایک الگ تھلگ مقام پر منتقل کرکے اس کی مکمل تلاشی کا عمل شروع کیا گیا۔
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سکیورٹی کارروائی کے دوران سی آئی ایس ایف اور بم ڈسپوزل ٹیموں سمیت متعلقہ سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ طیارے کے کیبن، سامان، کارگو اور دیگر حصوں کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ ابتدائی جانچ میں کسی مشتبہ یا دھماکا خیز مواد کی موجودگی کی اطلاع نہیں ملی، تاہم سکیورٹی ایجنسیاں مبینہ دھمکی کے معاملے کی مزید جانچ اور تحقیقات میں مصروف رہیں۔