احمد آباد سلسلہ وار بلاسٹ: گجرات ہائی کورٹ نے اڑتیس قصورواروں کو سزائے موت اور گیارہ کو عمر قید کی سزا برقرار رکھی
ہائی کورٹ 18 فروری 2022 کو خصوصی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزائے موت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔
Published : July 7, 2026 at 12:54 PM IST
احمد آباد، گجرات: گجرات ہائی کورٹ نے احمد آباد سلسلہ وار دھماکوں کے معاملے میں نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ 26 جولائی 2008 کو احمد آباد میں اسپتالوں سمیت کئی مقامات پر 21 دھماکے ہوئے تھے جن میں 56 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گجرات ہائی کورٹ اس 18 سال پرانے کیس میں خصوصی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزائے موت کے خلاف اپیلوں کی سماعت کر رہی تھی۔ 18 فروری 2022 کو خصوصی عدالت نے اسے "نایاب ترین" (Rarest of the rare) کیس سمجھتے ہوئے 38 مجرموں کو موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی۔
کیا ہے پوری کہانی؟
26 جولائی 2008 کی شام کو احمد آباد کے مختلف علاقوں میں تقریباً 45 منٹ کے اندر اندر 21 بم دھماکے ہوئے تھے۔ منی نگر، عیسان پور، نرودا، باپو نگر، سرخیز اور ہٹکیشور جیسے بھیڑ والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے شہر بھر میں بسوں، عوامی مقامات اور بازاروں میں بم نصب کیے تھے۔ اس حملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ احمد آباد سول اسپتال اور ایل جی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔
پہلے دھماکے کے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال لایا جا رہا تھا کہ وہاں ہونے والے دھماکے سے مزید جانی نقصان ہوا۔ اس پورے حملے کے نتیجے میں 56 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے سے قبل کچھ میڈیا ہاؤسز کو دھمکی آمیز ای میل بھیجی گئی تھی جس میں حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔
تحقیقات میں اہم ثبوت بنا تھا ای میل
یہ ای میل بعد میں تحقیقات میں ایک اہم ثبوت بن گئی۔ احمد آباد دھماکے کے اگلے دن سورت شہر کے مختلف علاقوں سے 20 سے زیادہ زندہ بم ملے تھے۔ اگر یہ بم بروقت نہ ملتے تو کوئی اور بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ تحقیقات میں احمد آباد اور سورت کے واقعات کے درمیان تعلق کا انکشاف ہوا تھا۔
متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا
احمد آباد کرائم برانچ، گجرات اے ٹی ایس اور دیگر تحقیقاتی ایجنسیوں نے مشترکہ تحقیقات کی۔ تحقیقات کے دوران گجرات سمیت ملک بھر کی مختلف ریاستوں سے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیشی ایجنسیوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سائیکلوں، کاروں، موبائل فونز، سم کارڈز، ای میلز، فرانزک شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر پوری سازش کا پردہ فاش کیا۔ کیس میں کل 77 ملزمین پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ طویل مقدمے کی سماعت کے بعد 8 فروری 2022 کو احمد آباد کی خصوصی عدالت نے 49 ملزمین کو مجرم قرار دیا، جب کہ 28 کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا گیا تھا۔
38 ملزمین کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی
18 فروری 2022 کو خصوصی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 38 ملزمین کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے اس کیس کو "نایاب ترین" قرار دیا اور سزائے موت کو جائز قرار دیا تھا۔ عدالت نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا بھی حکم دیا تھا۔
موت پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ کی منظوری درکار
تمام مجرموں نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف گجرات ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ مزید برآں، چونکہ قانون کو سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ کی منظوری درکار ہے، اس لیے ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ میں ایک "ڈیتھ ریفرنس" (موت کی سزا کی توثیق کے لیے ایک تحریک) بھی پیش کی تھی۔
گجرات ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے گزشتہ کئی مہینوں کے دوران دونوں فریقوں کے وسیع دلائل کی سماعت کی۔ مجرموں نے تفتیشی عمل، شواہد اور اعترافات کے بارے میں متعدد سوالات اٹھائے، جب کہ ریاستی حکومت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔