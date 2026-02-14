احمد آباد طیارہ حادثہ: باپ کو آٹھ ماہ بعد بیٹے اور بہو کی جلی ہوئی تصاویر ملی، گھر والے رو پڑے
ایئر انڈیا نے گجراتی خاندان کے بیٹے اور بہو کی آدھا جلا ہوا شادی کا البم اور دیگر دستاویزات آٹھ ماہ بعد واپس کر دیں۔
Published : February 14, 2026 at 12:26 PM IST
بناسکانٹھا: گجرات کے احمد آباد طیارہ حادثے کے ہولناک سانحہ کو آٹھ ماہ گزر چکے ہیں اور اب ایک بار پھر لواحقین کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں۔ ایئر انڈیا نے مرنے والوں کا سامان آٹھ ماہ بعد ان کے لواحقین کو واپس کر دیا ہے۔ یہ سامان گھر پہنچا تو لواحقین اپنے پیاروں کو یاد کر کے پھر رو پڑے۔
ایئر انڈیا نے دھنیرا کے تھاور گاؤں کے ساودان بھائی چودھری، ان کے بیٹے اور بہو کی جزوی طور پر جلی ہوئی شادی کی تصاویر اور آدھار کارڈ جیسی دستاویزات واپس کر دی ہیں۔ شادی کے بعد نئی زندگی شروع کرنے کے لیے لندن جانے والے جوڑے کی طیارے کے حادثے میں موت ہو گئی۔ آج بھی جب اہل خانہ 12 جون 2025 کا وہ ہولناک دن یاد کرتے ہیں تو آنسو بہتے ہیں اور نیندیں اُڑ جاتی ہیں۔
سودن بھائی نے اپنے بیٹے کملیش اور بہو دھپو بین کی تصویروں کو ایک آدھی جلی ہوئی شادی کی تصاویر میں دیکھا جو انہیں آٹھ ماہ بعد ملی ہیں۔ انہوں نے کہا، "اس دن، ہم اپنے بیٹے اور بہو کو احمد آباد ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے گئے تھے۔ میری بہو کبھی بیرون ملک نہیں گئی تھی، وہ پہلی بار لندن جا رہی تھی، ان کی شادی کو صرف چھ ماہ ہوئے تھے۔ لندن میں ویزا کے قوانین میں تبدیلی ہونے والی تھی، اس لیے میرا بیٹا کملیش اپنی بیوی دھپوبین کو پہلے سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔
ہم انہیں چھوڑنے نے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ جب ہم اونجھہ پہنچے تو ہمیں یو کے سے کملیش کے دوست کا فون آیا کہ آپ کے بیٹے اور بہو کے ٹکٹ نمبر مانگے ہیں۔ ہم نے پوچھا، لیکن اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ جب ہم نے اپنے موبائل فون چیک کیے تو معلوم ہوا کہ لندن کی فلائٹ کریش ہو گئی ہے۔ ہم نے فوراً کار لی اور واپس احمد آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔
ہمیں سول اسپتال جانے کو کہا گیا۔ ہمیں اتنا صدمہ ہوا کہ ہم کچھ سمجھ نہ سکے۔ چند گھنٹوں بعد، ہمیں معلوم ہوا کہ سب مر چکے ہیں۔ بیٹے کملیش اور بہو دھپو کی شناخت صرف جزوی طور پر جلے ہوئے دستاویزات اور ہوائی جہاز کے حادثے کی جگہ سے ملنے والی شادی کے البم سے ہوئی۔
اب حادثے کے آٹھ ماہ بعد ایئر انڈیا مرنے والوں کے لواحقین کو سامان واپس کر رہا ہے۔ دھنیرا کے تھاور گاؤں کے ساودان بھائی کو بھی اپنے بیٹے اور بہو کی جزوی طور پر جلی ہوئی شادی کا البم اور دیگر دستاویزات ملے۔
اپنے والدین سے بے پناہ پیار کرنے والے بیٹے اور بہو کی اس حادثے میں موت ہو گئی۔ ساودان بھائی نے کہا، "میرے بیٹے کملیش کی بیوی مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے کبھی ہمیں دکھ نہیں پہنچایا۔ آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے ہے۔ اس تاریخ کو یاد کر کے میرا دل کانپ جاتا ہے۔
پانچ مہینے بعد، والد ساودان بھائی اور ماں رتنی بین کے لیے صرف آدھے جلے ہوئے کاغذات باقی رہ گئے ہیں ان کا آدھار کارڈ، انتخابی کارڈ، اور شادی کا البم بیٹے کملیش اور بہو کی آخری یادیں ہیں۔
احمد آباد طیارہ حادثے میں پائلٹ سمیت تقریباً 260 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آج بھی جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس ناگہانی سانحے نے سینکڑوں خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے لیے یہ دن ان کی زندگی کا سیاہ دن بن گیا۔