احمد آباد کے چار توڑا قبرستان سے 300 قبروں کو منتقل کرنے کا نوٹس
احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے قبرستان سے 300 سے زیادہ قبروں کو منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان اس کی مخالفت کررہے ہیں۔
Published : January 8, 2026 at 3:52 PM IST
احمد آباد: گجرات کے احمد آباد کے گومتی پور علاقے میں تاریخی چار توڑا قبرستان کے قریب سڑک کو چوڑا کرنے کا کام کیا جائے گا۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے قبرستان کی اراضی پر تجاوزات کی وجہ سے چارٹوڈا قبرستان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ آر ڈی پی کے نفاذ کے سلسلے میں چار توڑا قبرستان میں موجود 300 سے زیادہ قبروں کو منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ان قبروں کو خطرہ لاحق ہے۔
احمد آباد میونسپل کارپوریشن 30.50 میٹر سڑک کو چوڑا کرنے کے سلسلے میں زمینداروں کو نوٹس جاری کر رہی ہے۔ نوٹس میں چار توڑا قبرستان کی دیوار اور تقریباً 300 قبروں کو ہٹانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے 10 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ تاہم، مقامی باشندوں کے مطابق، شرعی قانون قبروں کی منتقلی کا حکم نہیں دیتا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ علاقے کو ترقی دی جائے لیکن قبرستان میں موجود ان کے رشتہ داروں کی قبریں نہ ہٹائی جائیں۔
اس بارے میں گومتی پور کے کونسلر ذوالفقار خان پٹھان نے اپنی درخواست میں کہا کہ اسلام میں قبروں کو منتقل کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ چار توڑا قبرستان میں دادی مائی کا روزا نامی ایک تاریخی عمارت ہے جو کہ 600 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ جیسا کہ گجرات ہائی کورٹ کے جنوری 2025 کے فیصلے میں لکھا گیا ہے، قبرستان کے علاقے میں کچھ بھی نہیں گرایا جائے گا۔ مزید برآں، یہ قبرستان کا علاقہ وقف ایکٹ کے تحت محفوظ ہے۔ اس لیے یہ جائیداد کسی فرد یا اتھارٹی کو منتقل نہیں کی جا سکتی۔
سٹی کونسلر ذوالفقار خان پٹھان نے بتایا کہ یہ پورا معاملہ گومتی پور میں انہدام کے عمل اور پچھلے سال آر ڈی پی کے نفاذ سے شروع ہوا تھا۔ معاملہ قبرستان کی باؤنڈری وال پر آکر رک گیا۔ چند روز قبل میونسپل کارپوریشن کی سنی مسلم وقف کمیٹی کو مذہبی فریضہ سمجھ کر اس جگہ سے قبریں ہٹانے کا نوٹس بھیجا گیا تھا تاکہ سڑک چوڑی کی جا سکے۔ اس کے بعد، ہم سب سے پہلے اپنے مشرقی زون کے ڈپٹی میونسپل کمشنر سے ملے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'ہمارے شرعی قانون میں قبروں کو منتقل کرنے کے لیے ایسا کوئی اصول نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی ترقی کریں لیکن قبرستان کی زمین پر قبضہ نہ کریں۔'
مقامی ایوب بھائی نے بتایا کہ چند روز قبل ہمیں معلوم ہوا کہ چار توڑا قبرستان سے کچھ قبروں کو شفٹ کرنے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "میرے والد کی قبر 1997 سے موجود ہے، اور میرے چچا اور ان کے چچا بھی وہاں دفن ہیں، میرے پورے خاندان کی قبریں وہاں موجود ہیں، اب انہیں ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، ہم حکومت کی ترقیاتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان قبروں کو ہٹائے بغیر ترقی ہو۔"
سلیم بھائی غنی نے کہا کہ اس قبرستان میں میرے والد کی قبر 1996 سے ہے اور ہمارے خاندان کے کئی افراد کی قبریں بھی یہاں ہیں، ہمیں ان کی قبریں ہٹانے کا کہا جا رہا ہے لیکن شریعت قبروں کو ہٹانے سے منع کرتی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ قبریں جوں کی توں رہیں۔
چارتوڑا قبرستان کے معاملے کے بارے میں اپوزیشن لیڈر شہزاد خان پٹھان نے کہا کہ "ایک طرف احمد آباد میونسپل کارپوریشن احمد آباد شہر میں لوگوں کے گھروں کو مسمار کرتی ہے، اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ ایک شخص کی موت کے بعد بھی احمد آباد میونسپل کارپوریشن کسی شخص کی قبر کو چھوڑنے پر کے لیے تیار نہیں ہے۔" کچھ قبرستانوں میں آر ڈی پی کے نام پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
اس میں علاقے کی 600 سال پرانی درگاہ سمیت 283 قبروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کانگریس کونسلروں اور گومتی پور کے مقامی باشندوں نے احمد آباد میونسپل کمشنر کو ایک تجویز پیش کی، جس میں کہا گیا کہ شریعت قبروں کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ احمد آباد میونسپل کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس معاملے پر غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔
کانگریس کے مطابق بی جے پی اور احمد آباد میونسپل کارپوریشن احمد آباد کے لوگوں کو مذہبی مسائل کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کو مندروں، مساجد، قبروں اور شمشان سے متعلق مسائل کے بجائے بنیادی سہولیات پر توجہ دینی چاہیے۔ کانگریس نے قبروں کی منتقلی کے نوٹس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایریا کونسلر اقبال شیخ نے بتایا کہ چار توڑا قبرستان تقریباً 107,000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ یہ احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی کے زیر انتظام ہے۔ اسے 1944 میں برطانوی راج کے دوران قبرستان کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، "ہم نے احمد آباد میونسپل کمشنر سے درخواست کی ہے کہ کارپوریشن نے ابھی تک قبرستان کے لیے کوئی زمین الاٹ نہیں کی ہے، اور شہر میں کارپوریشن کی ملکیت والا کوئی قبرستان نہیں ہے۔"
اس معاملے پر احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی نے کہا کہ قبرستان کی جگہ کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ گجرات وقف بورڈ سے بھی نمائندگی کی گئی ہے۔ ڈی اسٹیٹ آفیسر (ایسٹ زون) نے اس معاملے سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی ہیں۔
