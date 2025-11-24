احمد آباد میں نو سو پچیس مکانات پر پھر سے چلائے گئے بلڈوزر، میونسپل کارپوریشن نے مسمار کرنے کی شروع کی مہم
چندولا جھیل کے بعد اب احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے عیسان پور جھیل کے علاقے میں 925 مکانات کو منہدم کرنے کی کارروائیاں شروع کردی۔
Published : November 24, 2025 at 1:57 PM IST
احمد آباد، گجرات: تاریخی شہر احمد آباد میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر مسمار کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ چندولا جھیل کے بعد اب احمد آباد کے عیسان پور جھیل علاقے میں 925 مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے تجاوزات ہٹانے کی مہم شروع کر دی ہے۔ عیسان پور میں ایک بڑی جھیل ہے۔
احمد آباد میونسپل کارپوریشن (AMC) کے ڈپٹی کمشنر رتیش راول نے بتایا کہ چندولا جھیل احمد آباد کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کے بعد کنکریا جھیل ہے، اور تیسری سب سے بڑی جھیل عیسی پور ہے، جس کا رقبہ 55,000 مربع میٹر ہے۔ تقریباً 925 رہائشی مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمرشل سٹرکچرز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔
عیسان پور جھیل علاقے میں انہدام سے متاثر لوگ
انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر 167 کمرشل ڈھانچے کو مسمار کیا گیا، اور فی الحال 925 رہائشی مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ مانسون سے پہلے رہائشی مکانات کو نوٹس بھیجے گئے اور دیوالی کی وجہ سے مسماری میں تاخیر ہوئی۔ شہریوں کو کافی وقت دیا گیا۔ اب جب کہ آج انہدام کا کام شروع ہو گیا ہے، لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے گھر خالی کر رہے ہیں۔
احمد آباد میونسپل کارپوریشن کا ڈیمولیشن آپریشن
رتیش راول نے مزید بتایا کہ جھیل کے علاقے میں مکانات کی مسماری کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کام پولیس کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر، مسماری کا کام 20 نومبر کو شروع ہونا تھا، لیکن مقامی باشندوں نے چار دن کی توسیع کی درخواست کی۔ فی الحال، یہ کام آٹھ ہٹاچی اور آٹھ JCBs کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے 550 پولیس اہلکار اور 500 میونسپل عملہ ہیں۔
رہائشیوں نے اس معاملے پر ہائی کورٹ سے کیا تھا رجوع
میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی کمشنر رتیش راول نے کہا، "اس سے قبل 10 رہائشیوں نے اس معاملے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے جھیل کے علاقے کی وجہ سے مکانات کو گرانے کا حکم دیا تھا اور ان 10 رہائشیوں کو وقت دیا تھا۔"