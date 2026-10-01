احمد آباد 2008 سلسلہ وار دھماکے کیس: سپریم کورٹ نے احمد باوا عرف ابوبکر بریلوی کی سزاے موت پر روک لگا دی
فروری 2022 میں، ایک خصوصی عدالت نے 49 ملزمان کومجرم قرار دیتے ہوئے 38 کو موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
By Sumit Saxena
Published : October 1, 2026 at 1:59 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کے ایک رکن کی پھانسی پر روک لگا دی، جسے 2008 کے احمد آباد سلسلہ وار بم دھماکوں کے سلسلے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان دھماکوں میں کم از کم 56 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
مجرم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ، اے جی مسیح اور سندیپ مہتا کی بنچ نے کی۔
کیس کی سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ تو دوسری جانب درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ اسے صرف سازش کی بنیاد پر سزا سنائی گئی ہے۔
دلائل سننے کے بعد بنچ نے احمد باوا عرف ابوبکر بریلوی کی طرف سے دائر درخواست پر حکومت گجرات کو نوٹس جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے اسے (احمد باوا عرف ابوبکر بریلوی) نچلی عدالت کی طرف سے سنائی گئی موت کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔
عدالت عظمیٰ نے مقدمے میں ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سزائے موت پر عمل درآمد کو روک دیا۔
جولائی میں، ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد سلسلہ وار بم دھماکوں کے کیس میں 38 انڈین مجاہدین کے کارندوں کی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے بڑی تعداد میں ہلاکتوں، "بڑی" سازش اور بڑے پیمانے پر دہشت پھیلانے کے ارادے کو سزا کی تصدیق کی اہم وجوہات کے طور پر بیان کیا تھا۔
26 جولائی 2008 کو احمد آباد کے مختلف علاقوں میں 70 منٹ کے اندر اندر 21 سلسلہ وار بم دھماکے کیے گئے تھے جس میں 56 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اسپتالوں میں بھی دھماکے ہوئے تھے جہاں متاثرین کو علاج کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ یہ ہندوستان میں طبی سہولیات کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملے کا پہلا واقعہ تھا۔
فروری 2022 میں گجرات کی ایک خصوصی عدالت نے اس معاملے میں 49 ملزمان کو مجرم قرار دیا تھا۔ عدالت نے ان میں سے 38 کو موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی تھی جبکہ 28 کو بری کر دیا تھا۔
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