ری-نیٹ کا جعلی پرچہ فروخت کرنے والا نوجوان گرفتار، سوشل میڈیا کے ذریعہ طلبا کو دھوکہ دینے کا انکشاف
ملزم کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پرتاپ نگر علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔
Published : June 19, 2026 at 11:52 AM IST
بھلواڑہ (راجستھان): قومی اہلیت و داخلہ امتحان (نیٹ یو جی) کے دوبارہ امتحان سے قبل راجستھان کے ضلع بھلواڑہ میں پولیس نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جعلی ری-نیٹ سوالیہ پرچے فروخت کرنے والے 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت آکاش کے نام سے ہوئی ہے جو راجستھان کے ضلع چورو کے گاؤں راوتسر کجلا کا رہائشی ہے۔
ملزم کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پرتاپ نگر علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ پرتاپ نگر تھانے کے ایس ایچ او سنیل تاڑا کے مطابق بھلواڑہ پولیس سپرنٹنڈنٹ ساگر رانا نے نیٹ کے دوبارہ امتحان کو شفاف اور نقل سے پاک بنانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی تھیں۔ اسی دوران ضلع اسپیشل برانچ کو آئی-میک پورٹل کے ذریعے خفیہ اطلاع موصول ہوئی کہ بعض عناصر جعلی سوالیہ پرچے تیار کرکے سوشل میڈیا کے ذریعے فروخت کر رہے ہیں۔
اطلاع ملتے ہی پولیس کی خصوصی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ مبینہ طور پر آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے طلبہ کو جعلی پرچے بھیج رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد اسے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس اب اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اس دھندے میں مزید افراد بھی شامل ہیں یا نہیں۔
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دوسری جانب نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے طلبا سے اپیل کی ہے کہ وہ امتحان ملتوی ہونے یا سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کریں اور صرف سرکاری اطلاعات پر اعتماد کریں۔ این ٹی اے نے واضح کیا کہ امتحان کے شفاف انعقاد کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا دھوکہ دہی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔