جے ڈی یو لیڈر کے 3 ارکان خاندان کی پراسرار موت، پپو یادو نے مکمل جانچ کا مطالبہ کردیا

پولیس کے مطابق تینوں کی موت کی وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوسکے گی، پہلی نظر میں یہ قدرتی موت نہیں معلوم ہوتی۔

بہار انتخابات سے قبل جے ڈی یو لیڈر کے 3 ارکان خاندان کی پراسرار موت
بہار انتخابات سے قبل جے ڈی یو لیڈر کے 3 ارکان خاندان کی پراسرار موت (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 2:11 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 2:21 PM IST

3 Min Read
پورنیا: جہاں ایک طرف بہار میں جمعرات کو اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تیاری زوروں پر ہیں، جے ڈی یو لیڈر نرنجن کشواہا کے بڑے بھائی اور ان کی بیوی اور بیٹی منگل کی رات دیر گئے پورنیا ضلع میں ان کی رہائش گاہ میں پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے۔

نرنجن کشواہا کے مطابق، "رات گئے، بیٹی گھر کی سیڑھیوں پر پھسل گئی۔ باپ، جو اسے بچانے گیا تھا، اپنا توازن کھو بیٹھا اور گر گیا۔ حادثے کی عینی شاہد اس کی بیوی بھی صدمے میں چلی گئی اور ہسپتال میں دم توڑ گئی۔"

مرنے والوں کی شناخت نوین کشواہا کے طور پر کی گئی ہے، وہ اپنی بیوی کنچن مالا سنگھ اور بیٹی تنو پریہ کے ساتھ کیہاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت یورپی کالونی میں مقیم تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

پورنیا ضلع کی پولیس سپرنٹنڈنٹ سویٹی سہراوت نے کہا، ’’سب کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ "نوین کی گردن پر نشان تھا۔ اس کی بیوی پہلے سے بیمار تھی۔ تنو پریا کے سر پر بھی چوٹ لگی ہے۔ تینوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے بعد ہی موت کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔"

مقامی لوگوں نے بتایا کہ نوین کشواہا جو کہ ایک ممتاز تاجر ہیں، نے بھی بی ایس پی کے امیدوار کے طور پر لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ فرانزک ماہرین جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔

دریں اثنا، ہسپتال میں تینوں کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قدرتی موت کا واقعہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، "پہلے تنو پریا کا علاج کیا گیا، پھر کنچن مالا کا۔ آدھے گھنٹے بعد نوین کشواہا کو ہسپتال لایا گیا۔ نوین کی گردن پر نشان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں ایک ایک کر کے دم توڑ گئے۔"

سب انسپکٹر ادے کمار، جو جائے وقوعہ پر سب سے پہلے پہنچے، نے کہا، "پہلی نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ بیٹی اپنے والد کی موت کو برداشت کرنے سے قاصر تھی، جس سے اس کی موت واقع ہوئی، شبہ ہے کہ شوہر اور بیٹی کی موت دیکھ کر بیوی کو دل کا دورہ پڑا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔"

پورنیا کے رکن پارلیمنٹ پپو یادو نے کہاکہ "مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ اس کی مکمل جانچ کرے اور پتہ چلائے کہ کیا ہوا ہے۔ پہلی نظر میں، میں اسے قدرتی موت نہیں کہوں گا۔ یہ ایک مشکوک معاملہ ہے۔"

Last Updated : November 5, 2025 at 2:21 PM IST

JDU LEADER FAMILY FOUND DEAD
بہار انتخابات
نرنجن کشواہا
پورنیا
BIHAR POLLS

