پروفیسرکے ریسرچ کی طالبہ کے ساتھ جنسی تعلقات، دو سال تک عصمت دری، شادی کا جھانسہ، کیریئر برباد کرنے کی دھمکی
یہ کیس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی، آگرہ کے کھنڈاری کیمپس میں واقع انسٹی ٹیوٹ آف بیسک سائنسز (IBS) سے جڑا ہے۔
آگرہ: اتر پردیش کے آگرہ شہر کی ایک ریسرچ طالبہ نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر پر جسمانی استحصال کے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ طالبہ کی شکایت کی بنیاد پر نیو آگرہ پولیس اسٹیشن نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔ یہ کیس کھنڈاری کیمپس میں واقع انسٹی ٹیوٹ آف بیسک سائنسز (IBS) کے شعبہ کیمسٹری سے جڑا ہے۔
پروفیسر پر الزام ہے کہ انہوں نے ریسرچ کی طالبہ کو شادی کے بہانے دو سال تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس نے اسے ہوٹلوں میں لے جا کر اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد اس نے اسے اپنے دفتر میں بلایا، اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس کا موبائل فون توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر منہ کھولا تو کیریئر تباہ کر دے گا۔ پولیس نے پروفیسر کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا خواتین سیل بھی معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔
یہ کیس کھنڈاری کیمپس میں واقع انسٹی ٹیوٹ آف بیسک سائنسز (IBS) سے جڑا ہے۔ ایک ریسرچ کی طالبہ نے انسٹی ٹیوٹ کے شعبہ کیمسٹری میں تعینات پروفیسر گوتم جیسوار پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ طالبہ کا الزام ہے کہ اس کے پی ایچ ڈی گائیڈ پروفیسر گوتم جیسوار شادی شدہ ہیں۔
دو سال تک جسمانی استحصال: اس کے بعد بھی اس نے اسے شادی کا جھانسہ دیا۔ وہ دو سال تک اسے جسمانی اور ذہنی طور پر ہراساں کرتا رہا۔ جب اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو اس نے پہلے تو تاخیر کی اور پھر اسے کہا کہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ یہاں تک کہ اس نے اس کے موبائل فون سے ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔
کیریئر برباد کرنے کی دھمکی: ریسرچ کی طالبہ کا الزام ہے کہ پروفیسر گوتم جیسوار اسے کھجوراہو لے گئے اور تین دن تک ہوٹل میں رکھا۔ اس نے وہاں اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد وہ اسے حال ہی میں بارسانہ کے ایک ہوٹل میں لے گیا اور وہاں دوبارہ اس کی عصمت دری کی۔ جب اس نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اس کا کریئر تباہ کر دے گا۔
پروفیسر اسے اکثر چھٹیوں میں فون کرتا تھا: ریسرچ کی طالبہ نے الزام لگایا کہ گزشتہ ہفتہ کو پروفیسر نے اسے اپنے دفتر میں بلایا، اس پر حملہ کیا، اس کا موبائل فون چھین لیا، اور اسے توڑنے کی کوشش کی۔ جس سے موبائل فون پر تصاویر اور آڈیو ریکارڈنگ جیسے شواہد ختم ہو جائیں گے۔ پروفیسر اکثر چھٹیوں میں اسے بلایا کرتا تھا۔ متاثرہ نے پولیس کو تحریری شکایت کے ساتھ آڈیو اور تصاویر بھی فراہم کی ہیں۔
ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے: نیو آگرہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر راجیو تیاگی نے بتایا کہ طالبہ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ طالبہ نے پروفیسر گوتم جیسوار پر دو سال تک جنسی استحصال کا الزام لگایا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
یونیورسٹی خود اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے: ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر آشو رانی نے کہا کہ اس سے قبل ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ یہ معاملہ اب سامنے آیا ہے جو کہ انتہائی سنگین ہے۔ یونیورسٹی کے خواتین سیل کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ داخلی تفتیش جاری ہے۔
