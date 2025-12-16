آگرہ پولیس کی لاپرواہی؛ جیل سے رہا ہونے والے چور کی جھوٹی تصدیقی رپورٹ، دو کانسٹیبل معطل
ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے متعلقہ چوکی انچارج کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 12:24 PM IST
آگرہ: نیو آگرہ پولیس اسٹیشن کی جانب سے سنگین لاپرواہی سامنے آئی ہے۔ نیو آگرہ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں رنکاٹا پولیس چوکی کے دو کانسٹیبلوں نے جیل سے رہا ہونے والے ایک بدنام چور کے لیے جھوٹی تصدیقی رپورٹ پیش کی۔ اس معاملے میں ڈی سی پی سٹی علی عباس نے دونوں کانسٹیبلوں کو معطل کرتے ہوئے چوکی انچارج کے کردار کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
بتایا گیا ہے کہ 29 نومبر کی رات نیو آگرہ تھانہ علاقہ کے ناگلا پاڑی سے متصل جگیشور نگر کے رہنے والے نہر سنگھ کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی تھی۔ گھر سے تقریباً 2.20 لاکھ روپے اور چاندی سمیت کئی اشیاء چوری ہو گئیں۔ نہر سنگھ نے نیو آگرہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال کرتے ہوئے، پولیس نے سکندرا پولیس اسٹیشن کے تحت رنکاٹا کے رہنے والے پربھو دیال عرف ٹنگا کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا۔ تانگہ سے 1.02 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے۔
ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران ٹنگا نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ تانگہ کے خلاف تقریباً 15 مقدمات درج ہیں۔ تقریباً پانچ ماہ قبل صدر پولیس نے اسے ایک مقابلے کے دوران گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ مقابلے کے دوران اسے ٹانگ میں گولی لگی۔ اسے 15 نومبر کو ضمانت پر رہا کیا گیا تھا اور وہ تب سے رنکاٹا پولیس چوکی کے علاقے میں رہ رہا تھا۔ جیل سے رہا ہونے والے مجرموں کی تصدیق کے دوران، پربھو دیال عرف ٹنگا نے جائے وقوعہ کا دورہ کیے بغیر دھوکہ دہی سے تصدیق کی تھی۔ سکندرا تھانے کے کانسٹیبل پردیپ اور چندر موہن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ رنکاٹا چوکی کے انچارج نیلیش شرما کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔