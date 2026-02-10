اے آئی کا کرشمہ: آگرہ پولیس نے قتل کا معمہ حل کیا۔ دہلی سے عاشق، اس کی ماں اور سوتیلا باپ گرفتار
یمنا ایکسپریس وے پر کھنڈولی ٹول پلازہ سے دو کلومیٹر دور سورئی گاؤں کے قریب گزشتہ جمعہ کو ایک نوجوان خاتون کی لاش ملی تھی۔
آگرہ: اتر پردیش کے شہر آگرہ میں مصنوعی ذہانت (AI) کی مدد سے پولیس نے ایک نوجوان خاتون کی لاش کا معمہ حل کیا ہے جسے کمبل میں لپیٹ کر یمنا ایکسپریس وے پر پھینک دیا گیا تھا۔ پولیس نے قتل کے ملزم عاشق، اس کی ماں اور سوتیلے باپ کو گرفتار کرکے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ مرکزی ملزم عاشق نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر دوسری خاتون سے شادی کرنے کی سازش کی اور مقتول کو زبردستی سیکس ریکیٹ میں شامل کرنے کے لئے جرم کو انجام دیا۔ یہ معلومات منگل کو ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی۔
ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ نے بتایا کہ سونالی اصل میں مہوبا کے وجے نگر کی رہنے والی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی لیکن اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سونالی کئی سالوں تک دہلی کے جہانگیر پوری میں مہوبا کے رہنے والے سنی کے ساتھ رہی۔ پولیس ٹیم دہلی پہنچی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں نے نوئیڈا کے رہائشی کے بارے میں معلومات فراہم کی جو سونالی کے بوائے فرینڈ سنی کا بھائی تھا۔ اس کے بعد سنی کو گزشتہ اتوار کو گرفتار کر لیا گیا۔ سنی نے دوران تفتیش چونکا دینے والے انکشافات کر دیئے۔
ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ کے مطابق، سنی نے بتایا، "میری ایک اور لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب سونالی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اعتراض کیا۔ اس لیے میں نے سونالی سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔" اس کے بعد اس نے پانچ فروری کی رات سونالی کا قتل کر دیا۔ اس رات بعد میں، اپنی ماں اور سوتیلے باپ، پردیپ کی مدد سے، اس نے سونالی کی لاش کو ایک کار میں رکھا اور اسے کھنڈولی ٹول پلازہ کے قریب یمنا ایکسپریس وے پر پھینک دیا۔
ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ نے کہا کہ سنی کی سرگرمیاں غیر اخلاقی تھیں۔ اس کے کئی گروہوں اور سیکس ریکٹس سے رابطے تھے۔ سنی سونالی پر سیکس ریکیٹ میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا جس کی سونالی مزاحمت کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں اور سوتیلے باپ کی مدد سے سونالی کو بے دردی سے قتل کردیا۔ سونالی کے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا ہے اور واقعے کی معلومات شیئر کی گئی ہیں۔
قتل کی واردات:
جمعہ کی دوپہر، یمنا ایکسپریس وے پر کھنڈولی ٹول پلازہ سے دو کلومیٹر دور سورائی گاؤں کے قریب ایک چرواہے نے کمبل دیکھا جس پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ اطلاع ملتے ہی کھنڈولی تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ پولیس نے ٹیپ ہٹا کر کمبل کھولا تو انہیں ایک نوجوان خاتون کی لاش ملی۔ اس کے پیروں میں پازیب، ماتھے میں سندور، بالیاں اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ مزید برآں، ان کے ہاتھ پر آر ایس اور "سنی لکھا ہوا تھا۔ مزید برآں، اس کے ہاتھ سے سنی تحریر کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مزید برآں خاتون کے چہرے اور گردن پر زخموں کے نشانات تھے اور چہرے پر خون بھی لگا ہوا تھا جس سے اس کی شناخت مشکل تھی۔
اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے تصویر بنائی گئی، پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس تلاش کیے گئے:
ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ نے بتایا کہ قریبی اضلاع کی پولیس سے خاتون کی شناخت کے لیے رابطہ کیا گیا۔ لاپتہ شخص کی تفصیلات مانگی گئیں۔ خاتون کی شناخت کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے متوفی کی تصویر بنائی گئی۔ تصویر سوشل میڈیا اور پولیس گروپس میں پوسٹ کی گئی۔ تفتیش کے دوران پولیس ٹیم نے اس تصویر کو سونالی نامی سوشل میڈیا پروفائل سے ملایا۔ مزید چھان بین پر انہیں پتہ چلا کہ یہ پروفائل مدھیہ پردیش کا ہے۔ تاہم، اس کے موبائل فون کا آئی پی ایڈریس دہلی میں پایا گیا۔ سونالی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی دو دن سے بند تھا۔
