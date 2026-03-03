آگرہ پولیس بنی بہروپیہ: انسٹاگرام پر خاتون کا روپ دھار کر لاپتہ لڑکی کو پکڑا، چونکا دے گی آپ کو کہانی
کھیرا گڑھ تھانہ علاقہ کا رہنے والا نوجوان ایک نوجوان لڑکی سے دوستی کرنے کے بعد گھر سے چلا گیا تھا۔
Published : March 3, 2026 at 2:03 PM IST
آگرہ: آگرہ پولیس کمشنریٹ کی کھیرا گڑھ پولیس نے 14 ماہ بعد ایک لاپتہ نوجوان لڑکی کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ نوجوان انسٹاگرام پر ایک نوجوان سے دوستی کرنے کے بعد کسی کو بتائے بغیر نوجوان لڑکی گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ تلاش کے دوران پولیس نے انسٹاگرام کے ذریعے نوجوان لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اسے راجستھان کے دھول پور ضلع سے برآمد کر لیا۔
نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ کونسلنگ کے بعد نوجوان لڑکی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم نوجوان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
بیٹی کے ساتھ کچھ ناخوشگوار ہونے کا خدشہ
ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ نے بتایا کہ کھیرا گڑھ سے لاپتہ ہونے والی 16 سالہ نوجوان لڑکی خاندان کو مل گئی ہے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ ان کی بیٹی 4 دسمبر 2024 کو گھر سے نکلی تھی، اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آئی۔ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ ناخوشگوار ہونے کا خدشہ پریشان کر رہا ہے۔ اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر نوجوان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تلاشی لی گئی۔
فرضی خاتون کے نام پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ
نوجوان نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ذاتی رکھا ہوا تھا، سکیورٹی کے تحت اسے اس کی پوسٹس دیکھنے سے روک دیا تھا۔ ایک منصوبے کے تحت ایک فرضی خاتون کے نام پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا گیا اور نوجوان کو درخواست بھیجی گئی جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد نوجوان کے مقام کا پتہ کنچن پور، دھول پور میں کیا گیا۔ انسٹاگرام سے کنچن پور (دھولپور) کے رویندر سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
رویندر سنگھ کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی
ڈی سی پی ویسٹ آدتیہ سنگھ کے مطابق رویندر سنگھ کو ٹریک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد رویندر سنگھ کو حراست میں لے کر پیر کو پوچھ گچھ کی گئی اور سارا راز کھل گیا۔ رویندر نے انکشاف کیا کہ نوجوان اس کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ جس کے بعد نوجوان لڑکی کو بازیاب کرایا گیا۔ جب اس نوجوان لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے محبت کے تعلقات کا اعتراف کیا، لیکن رویندر کی شادی ہونے کا جان کر حیران رہ گئی۔ ملزم رویندر سنگھ کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ نوجوان کو کونسلنگ کے بعد اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔