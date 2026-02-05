پریشان نرس نے اپنے عاشق پر تیزاب سے کر دیا تھا حملہ، جانیں کیا تھی وجہ؟ عدالت نے سنائی عمر قید کی سزا
آگرہ کی عدالت نے 2021 کے ایک کیس میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 40,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔
Published : February 5, 2026 at 9:35 AM IST
آگرہ: بدھ کو آگرہ کی ADJ-2 عدالت نے ایک نرس گرل فرینڈ کو اپنے عاشق کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے اس پر 40 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ محبوبہ کی دوسری عورت سے شادی طے ہونے کے بعد پریشان محبوبہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور تیزاب سے حملہ کردیا۔ دونوں جھلس گئے اور علاج کے دوران عاشق کی موت ہو گئی۔ اس کے اس جرم نے ایک خاندان کو یتیم کر دیا، کیونکہ متوفی خاندان کا واحد کمانے والا تھا۔ متوفی کی ماں کی شکایت کی بنیاد پر ہری پروت پولیس اسٹیشن نے ملزمہ گرل فرینڈ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
یہ معاملہ تھا
یہ واقعہ 25 مارچ 2021 کو پیش آیا تھا۔ آگرہ کے ہری پروت تھانہ علاقے کے اندر شاستری نگر کھنڈاری میں ایک کرایہ دار سونم نے اپنے عاشق دیویندر پر تیزاب سے حملہ کیا۔ دیویندر بری طرح جھلس گیا اور اسے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ نازک حالت میں دہلی لے جانے کے دوران دیویندر نے راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ تیزاب حملے میں جھلس جانے والی سونم کو بھی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ متوفی دیویندر کی ماں، کسما دیوی، بیوی کالی چرن، ساکن بہاپور، سہاور، ہاتھرس کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر، ہری پروت پولیس نے ملزمہ سونم پانڈے، مہیندر پانڈے کی بیٹی، اشوک نگر، بابر پور، اوریا کے رہنے والی کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
کیس کو قتل میں اپ گریڈ کیا گیا
اے ڈی جی کرائم وجے ورما نے بتایا کہ ہری پروت پولیس نے ملزمہ سونم کے خلاف دیویندر کی ماں کسما دیوی کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا اور تفتیش کی۔ دیویندر کی موت کے بعد، تیزاب حملہ کیس کو قتل کی کوشش میں تبدیل کر دیا۔ ملزمہ سونم تیزاب کے حملے میں جھلس گئی تھی اور اسے ابتدائی طور پر نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ایس این ایم سی (SNMC) میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے سونم کو یکم جون 2021 کو گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کیا۔ تحقیقات اور شواہد کی بنیاد پر ملزمہ سونم کے خلاف 13 جولائی 2021 کو عدالت میں چارج شیٹ دائر کی گئی۔
گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کی شادی سے ناراض تھی
دیویندر کھنڈاری، اصل میں کاس گنج کے سہاور تھانہ علاقے کا رہنے والا، پیتھالوجی میں لیب اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ آگرہ میں کام کرنے کے دوران دیویندر کی دوستی سونم پانڈے سے ہو گئی، جو بابر پور اشوک نگر، اجیتمل تھانہ علاقے اوریا کی ایک نرس تھی۔ سونم شاستری نگر میں کرائے پر رہتی تھی اور سکندرا علاقے کے ایک اسپتال میں کام کرتی تھی۔ دیویندر اکثر سونم کے کمرے میں جاتا تھا۔ پولیس پوچھ گچھ کے دوران ملزمہ نے بیان دیا کہ "میں دیویندر سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر جب دیویندر کی شادی دوسری عورت سے طے ہوئی تو مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا۔"میں نے دیویندر پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی شادی توڑ دے اور مجھ سے شادی کر لے۔ تاہم دیویندر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے 24 مارچ 2021 کی رات میں نے پنکھا ٹھیک کرنے کے بہانے دیویندر کو اپنے کمرے میں بلایا۔
اسے میرے کمرے میں بلایا اور اس پر تیزاب پھینکا
اے ڈی جی کرائم وجے ورما نے بتایا کہ 25 مارچ 2021 کی صبح سونم نے دیویندر پر تیزاب پھینکا، جس سے وہ جھلس گیا۔ دونوں کو دہلی گیٹ کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی حالت خراب ہونے پر دیویندر کو بہتر علاج کے لیے دہلی کے صفدر جنگ اسپتال ریفر کیا گیا۔ تاہم دیویندر کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔ اس وقت، ہری پروت تھانے کے انچارج انسپکٹر اروند کمار نے دیویندر کی موت کا اعلان ریکارڈ کیا۔ دیویندر نے اپنے بیان میں کہا کہ سونم نے تیزاب پھینکا تھا۔ دیویندر کی ماں نے بھی سونم پر الزام لگایا۔
شواہد اور گواہوں کی گواہی سزا کا باعث بنی
اے ڈی جی کرائم وجے ورما نے بتایا کہ پولیس نے اس کیس میں مالک مکان اور متوفی دیویندر کے اہل خانہ کو بطور گواہ نامزد کیا ہے۔ سونم کے کمرے کی تلاشی کے دوران پولیس کو ایک لیٹر کا اسٹیل کا کنٹینر ملا جس میں نیچے تیزاب تھا۔ پولیس نے سونم کے کمرے سے عدالت کے لیے جو شواہد اکٹھے کیے ان میں دیویندر کے جلے ہوئے کپڑے بھی شامل تھے۔ اس معاملے میں اے ڈی جی 2 کی عدالت نے سونم پانڈے کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید اور 40 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔