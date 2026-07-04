غسل خانے میں شوہر کی لاش دفن کر دی، اسی جگہ روزانہ نہاتی رہی، جانیں قاتل بیوی کا خطرناک سچ
پولیس روبی اور مقتول کے موبائل فون سے کال کی تفصیلات حاصل کر رہی ہے۔ حالیہ گوگل سرچ ہسٹری کی بھی چھان بین جارہ ہے۔
Published : July 4, 2026 at 9:17 AM IST
آگرہ: پچھلے واقعات میں شوہروں کو پہاڑیوں سے دھکیل کر یا نیلے ڈرم میں بھر کر قتل کرنے کے واقعات کے بعد، اتر پردیش کے آگرہ میں اب "باتھ روم قتل" کیس سرخیوں میں ہے۔ یہاں روبی نامی خاتون نے اپنے شوہر سریندر کمار شرما کو قتل کر کے اس کی لاش کو گھر کے باتھ روم میں دفن کر دیا۔ شک سے بچنے کے لیے وہ ہر روز اسی غسل خانے میں نہاتی رہی۔ جب بھی لوگ سریندر کے بارے میں پوچھتے تو وہ اس کی گمشدگی پر افسوس کا اظہار کرتی۔
45 دن تک روبی کا یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سریندر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بالآخر، ایک غلطی نے اس کی تمام چالاکیوں کو ختم کر دیا۔ ایک روز روبی نے اپنی ساس کی پنشن کو لے کر اپنے جیٹھ انیل شرما کے ساتھ جھگڑے کے بعد اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ میں جو وجہ سامنے آئی وہ آپ کو لرزا دے گی۔
باتھ روم کھود کر لاش برآمد:
پولس نے باتھ روم کی کھدائی کی تو فرش کے نیچے دبا ہوا سریندر کا کنکال برآمد ہوا۔ پوچھ گچھ کے دوران روبی نے انکشاف کیا کہ اس نے قتل کا منصوبہ ٹی وی شو 'کرائم پیٹرول' اور فلم 'دریشیم' دیکھنے کے بعد بنایا تھا۔ وہ روزانہ اسی غسل خانے میں غسل کرتی تھی جہاں اس نے اپنے شوہر کو دفن کیا تھا۔ دریں اثنا، دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے قتل پر صدمے میں ہیں۔ ماں کو بے قصور بتا رہی ہیں۔ساتھ ہی ملزمہ خود بھی اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نظر آرہی ہے۔
کیس کی تفصیلات:
یہ واقعہ آگرہ کے سکندرا تھانہ علاقے کے اندر دہتورہ کی رینوکادھام کالونی میں پیش آیا۔ علاقہ کی رہائشی روبی نے اپنے شوہر سریندر شرما کو قتل کر کے اس کی لاش کو باتھ روم میں دفن کر دیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس نے باتھ روم کے فرش کو دوبارہ بچھانے اور ٹائلیں لگانے کے لیے ایک مزدور بھی رکھا۔ وہ ہر روز اس غسل خانے میں نہاتی رہی۔ کھدائی کے دوران سریندر کا کنکال ملا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوے تھے، حالانکہ اس کے گلے میں ایک 'رودرکش' مالا اور اس کی کلائی پر کڑا (دھاتی کا کڑا) برآمد ہوا۔
خاندان 24 سال پہلے آگرہ منتقل ہوا:
شاہ گنج پولیس اسٹیشن کے تحت وایو وہار علاقے میں رہنے والے ایک آٹو رکشہ ڈرائیور انیل شرما نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا خاندان اصل میں بھرت پور کے رنجیت نگر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے والد رادھے شیام شرما ایک انٹر کالج میں لیکچرر تھے اور 24 سال قبل ریٹائر ہوئے تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، والد آگرہ چلے گئے، دہتورہ علاقے (سکندرا پولیس اسٹیشن کے تحت) کی رینوکا دھام کالونی میں آباد ہوئے۔ رادھے شیام شرما کا 14 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔
انیل اس کے بعد شاہ گنج کے وایو وہار چلا گیا، جب کہ اس کا چھوٹا بھائی سریندر اپنے خاندان اور اپنی ماں کملا کے ساتھ رینوکا دھام کالونی میں رہتا تھا۔ سریندر نے 16 سال قبل روبی سے شادی کی تھی، اور اس جوڑے کی دو بیٹیاں ہیں: پراچی (15) اور سدھی (9)۔ 18 مئی سے سریندر کی بیٹیاں اور ماں کملا انل کے ساتھ رہ رہی ہیں۔
ملزم کی بیوی نے کیا انکشاف کیا:
ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران روبی نے انکشاف کیا کہ اس کا شوہر سریندر کمار شرما شراب کا عادی تھا اور نشہ کی خاطر نیند کی گولیاں بھی کھاتا تھا۔ 18 مئی کو روبی نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی بیٹیوں اور ساس کو اپنے جیٹھ انیل کے گھر بھیج دیا اور دعویٰ کیا کہ پولیس ایک پرانے کیس کے حوالے سے چھاپے مار رہی ہے اور بچے اور ساس اس صورتحال سے پریشان ہوں گے۔
اسی رات، اس نے اپنے شوہر کے لیے کھیر (چاول کی کھیر) تیار کی، اس میں 16 سے 20 نیند کی گولیاں ڈالیں۔ اس کے مرنے کے بعد، وہ اس کی لاش کو گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گئی، فرش کھود کر لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دفن کرنے کے لیے مٹی اور بجری کا استعمال کیا۔
شک پیدا کرنے سے بچنے کے لیے، اس نے باتھ روم میں مستقل فرش بچھانے کے لیے ایک مستری کی خدمات حاصل کیں۔ اس نے 26 مئی کو اپنے شوہر کے گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی۔ وہ اسے قتل کرنے کے بعد گھر میں رہتی رہی۔ ملزمہ نے بتایا کہ جب بھی پڑوسی اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتے تو وہ افسوس کے ساتھ ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دیتی اور آنسو بہا دیتی۔
روبی نے پولیس کو بتایا کہ وہ اور اس کے شوہر سریندر کا اکثر اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا۔ جب وہ نشے میں تھا تو اسے مارتا بھی تھا۔ اس کی لت کی وجہ سے اس کی ڈیلیوری بوائے کی نوکری بھی چلی گئی۔ یہاں تک کہ وہ گھر میں کپڑے سلائی کر کے کمائی ہوئی رقم بھی زبردستی چھین لیتا۔ اس نے کہا، "اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔"
پولیس کی تفتیش کے دوران ملزمہ روبی بار بار اپنا بیان بدلتی رہی۔ ابتدائی طور پر، اس نے دعوی کیا کہ اس کے شوہر نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی ہے۔ بعد میں، اس نے بتایا کہ اس نے خود کو پھانسی دی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے گھبرا کر لاش کو باتھ روم میں دفن کر دیا۔
جب پولیس نے متضاد بیانات کے حوالے سے اس پر دباؤ ڈالا تو روبی نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اعتراف کرلیا۔ اس نے وضاحت کی کہ اس نے گھر میں معمول کے مطابق رہنا جاری رکھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی کو شک نہ ہو۔
پنشن کی رقم پر شک مزید گہرا:
انیل شرما نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بھائی سریندر لاپتہ ہے۔ سریندر کی بیوی نے دھوکے سے ماں کی پنشن نکال لی تھی۔ اس پر روبی کا اپنے جیٹھ سے جھگڑا ہوا۔ جیٹھ نے کہا وہ سریندر سے بات کرنا چاہتا ہے تو روبی نے کہا وہ باتھ روم میں ہے۔ جب انیل نے باتھ روم میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے اشارہ کیا کہ باتھ روم خالی ہے۔۔۔ اس پر روبی نے کہا کہ لاش دو فٹ گہرائی میں دبی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میرا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پولیس کو اطلاع دی۔
تحقیقات جاری:
ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ پولیس ٹیم کیس کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس واقعے میں کوئی اور بھی ملوث ہے۔ ہر زاویے اور تفصیل سے مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ مزید برآں باتھ روم سے برآمد ہونے والے کنکال کا ڈی این اے بھائی کے ڈی این اے سے ملایا جائے گا۔
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