آگرہ میں غیرت کے نام پر 17 سالہ بیٹی کا قتل، باپ گرفتار، پولیس خود بنی مدعی
آگرہ میں باپ نے غیرت کے نام پر 17 سالہ بیٹی کو نیند میں قتل کر دیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
Published : September 5, 2026 at 12:03 PM IST
آگرہ: آگرہ کے ایکتا تھانہ پولیس نے مشہور غیرت کے نام پر قتل کے معاملے میں گرفتار ملزم باپ کو جیل بھیج دیا۔ بیٹی کے قتل کے بعد خاندان صدمے میں ہے، جب کہ گھر کے سربراہ کے جیل جانے کے معاملے پر اہل خانہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔
مقتولہ کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ بیٹی کو کس نے قتل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ خاندان کے کسی بھی فرد نے پولیس کو تحریری شکایت نہیں دی، جس کے بعد جمعہ کی دیر شام پولیس خود اس مقدمے میں مدعی بن گئی۔
اس معاملے میں سب انسپکٹر کیلاش چندر گپتا نے مقتولہ نابالغ کے والد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد اسے اہل خانہ کے حوالے کردیا۔
اے سی پی تاج سکیورٹی یتیندر سنگھ ناگر نے بتایا کہ نابالغ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ جسم پر آنے والی چوٹیں ہیں۔ سر پر سوتے وقت زور دار وار کیا گیا، جس سے سر میں شدید چوٹ آئی اور اسی کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی۔ نابالغ کے جسم پر متعدد چوٹوں کے نشانات بھی پائے گئے۔
واضح رہے کہ تاج نگر کے ایکتا تھانہ علاقے کے پچگائیں کھیڑا گاؤں میں چندرویر نے مبینہ طور پر جھوٹی شان کی خاطر اپنی 17 سالہ سوئی ہوئی بیٹی کو وار کر کے قتل کر دیا تھا، ملزم نے اس کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔
پولیس کے مطابق ملزم چندرویر نے اپنی نابالغ بیٹی کے گاؤں کے ایک نوجوان سے مبینہ محبت کے تعلقات کے باعث اس کا قتل کیا۔ یکم ستمبر کی رات نابالغ بیٹی گھر والوں کو بتائے بغیر باہر چلی گئی تھی، تاہم دیر رات واپس آگئی، جس پر چندرویر شدید ناراض تھا۔
جمعہ کو چندرویر کی اہلیہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی جب کہ بیٹا بھی کام پر گیا تھا۔ اسی دوران گھر میں اکیلی سو رہی نابالغ بیٹی پر چندرویر نے سر پر وار کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ لڑکی کو چیخنے تک کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد ملزم نے اس کے گلے پر بھی ہتھیار سے وار کیا اور گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی۔
بیٹی کو قتل کرنے اور لاش بستر پر چھوڑنے کے بعد چندرویر خود ایکتا تھانے پہنچا اور پولیس کو بیٹی کے قتل کی اطلاع دی۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور گھر پہنچ کر نابالغ کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔
ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران ملزم چندرویر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے بیٹی کے قتل کا اعتراف کیا ہے، اس نے بتایا کہ بیٹی کے محبت کے تعلقات کی وجہ سے ہی اس نے یہ قدم اٹھایا۔
ابتدا میں خاندان نابالغ کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرانا چاہتا تھا۔ ملزم کی اہلیہ، بیٹا اور دیگر اہل خانہ نے بھی اب تک پولیس کو کوئی تحریری شکایت نہیں دی ہے۔
پولیس نے جب مقتولہ کی والدہ رجنی سے تحریری شکایت دینے کو کہا تو اس نے کہا کہ اسے کیا معلوم کہ بیٹی کو کس نے قتل کیا، وہ تو گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے شوہر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اسے اس بارے میں معلوم نہیں، جب خاندان کا کوئی فرد شکایت درج کرانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پولیس نے اپنی جانب سے قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔
پولیس اور فارنسک ٹیم نے جائے وقوعہ سے متعدد شواہد اکٹھے کیے ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ انہی شواہد کی بنیاد پر ملزم چندرویر کو سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی اور اس معاملے میں جلد چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔
برادری میں بدنامی ہورہی تھی
ملزم چندرویر نے پولیس کو بتایا کہ اس نے بیٹی کو اس کے مبینہ محبت کے تعلقات کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے مطابق بیٹی پڑوسی نوجوان کی محبت میں مبتلا تھی، جو دوسری برادری سے تعلق رکھتا ہے۔
چندرویر نے پولیس کو بتایا کہ اس نے بیٹی سے کہا تھا کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، ابھی تمہاری عمر پڑھنے کی ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ کسی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کردیں گے۔ تاہم بیٹی کے نہ ماننے پر اسے دھمکیاں بھی دی گئیں۔
ملزم کے مطابق بیٹی کی ضد اور برادری میں بدنامی کے خدشے کی وجہ سے وہ مسلسل پریشان تھا، اسے خوف تھا کہ اگر بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو معاشرہ کیا کہے گا اور وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔
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چندرویر نے پولیس کو بتایا کہ گاؤں میں لوگ طرح طرح کی باتیں کررہے تھے، جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بیٹی نے اس نوجوان کے چکر میں گھر کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اور اسی بات کو لے کر اس نے اپنی بیٹی کا قتل کردیا۔