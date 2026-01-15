آج سے تین دن کے لیے تاج محل میں مفت داخلہ؛ اوقات کیا ہے دیکھیں؟ شہنشاہ اور ممتاز کی اصلی قبریں بھی دیکھ سکیں گے
مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے 371ویں عرس (15-17 جنوری) کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔
Published : January 15, 2026 at 2:25 PM IST
آگرہ: ہندوستان اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کو آج سے تین دن تک تاج محل میں مفت داخلہ ہوگا۔ اس دوران سیاح مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ممتاز کے حقیقی مقبروں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) نے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس میں جمعرات اور جمعہ کو دوپہر 2 بجے سے تاج محل میں سیاحوں کے لیے مفت داخلہ اور ہفتہ کو دن بھر مفت داخلہ شامل ہے۔
مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا عرس ہر سال ہجری کیلنڈر کے ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس سال، یہ تاریخیں 15، 16 اور 17 جنوری کو آتی ہیں۔ اس سال شاہ جہاں کا عرس 371 واں عرس ہے جو 15 جنوری کی سہ پہر شروع ہوگا۔ اس لیے عرس کے پہلے دن جمعرات کو دوپہر 2:00 بجے سے زائرین اور سیاحوں کو تاج محل میں مفت داخلہ حاصل ہوگا۔ معمول کے مطابق عرس کے پہلے دن جمعرات کو مرکزی مزار کے تہہ خانے میں واقع مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے اصل مقبروں پر غسل کی رسم ادا کی جائے گی۔ عرس کے تینوں دن شہنشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے مقبروں پر مختلف رسومات ادا کی جائیں گی۔
عرس کی تقریب کمیٹی کے چیئرمین سید ابراہیم زیدی نے بتایا کہ عرس کے پہلے دن جمعرات اور دوسرے دن جمعہ کو دوپہر 2 بجے سے زائرین اور سیاحوں کا داخلہ مفت ہوگا۔ عرس کے لیے ہفتہ وار جمعہ کی بندش کے دوران بھی تاج محل کھلا رہے گا۔ عرس کے تیسرے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک سیاحوں اور زائرین کو تاج محل میں مفت داخلہ ہوگا۔
عرس کے دوران منائی جانے والی رسومات
عرس کا آغاز 15 جنوری کو دوپہر 2:00 بجے تاج محل کے مرکزی مقبرے میں شہنشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبروں کو غسل دینے کی رسم سے ہوگا۔ اس کے بعد اذان دی جائے گی۔ 16 جنوری کو دوپہر 2:00 بجے شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبروں پر چندن چڑھایا جائے گا۔ میلاد النبی کا ورد کیا جائے گا۔ تاج محل میں غروب آفتاب تک قوالی پیش کی جائے گی۔ 17 جنوری کو صبح کی نماز کے بعد قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ صبح سے شام تک چادر پوشی، گل پوشی اور پنکھے چڑھائے جائیں گے۔ شام کو اندردخش ہندوستانی چادر کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ شام کو صحن میں لنگر تقسیم کیا جائے گا۔
تاج محل کے لیے حفاظتی انتظامات
اے سی پی تاج سیکیورٹی پیوش کانت رائے نے بتایا کہ سالانہ عرس کی تیاریوں کے لیے تاج محل کے مغربی دروازے اور یلو زون میں مشرقی دروازے کی رکاوٹوں پر نفری بڑھا دی گئی ہے۔ یلو زون میں تاج سیکورٹی پولیس کے ساتھ پی اے سی کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ جمنا ندی کے کنارے پولیس اور پی اے سی کے جوانوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ عرس کے بارے میں سی آئی ایس ایف کے سینئر کمانڈنٹ وی کے دوبے نے بتایا کہ تاج محل کی حفاظت کے لیے ہر ڈیوٹی پوائنٹ پر اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ تاج محل آنے والے ہر آنے والے کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ عرس تقریب کمیٹی کی جانب سے رضاکار تعینات کیے گئے ہیں۔
تاج محل میں ممنوعہ اشیا
تاج محل کے سینئر کنزرویشن اسسٹنٹ پرنس واجپائی نے کہا کہ سیاحوں کو کچھ اشیاء تاج محل میں لے جانے پر پابندی ہے۔ ممنوعہ اشیاء کی فہرست ٹکٹ کھڑکی اور داخلی دروازے پر آویزاں ہے۔ زائرین اور سیاحوں کو عرس میں ممنوعہ اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس فہرست میں سگریٹ، بیڑی، گٹکھا، تمباکو، پان مسالہ، کسی بھی قسم کا جھنڈا، بینر، پوسٹر، کتاب، 36 انچ سے بڑا ڈرم، بینڈ باجا، سکریو ڈرایور، لائٹر، چاقو اور دیگر کئی اشیاء شامل ہیں۔