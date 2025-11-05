ETV Bharat / state

"جس عورت سے تم شادی کرنے جا رہے ہو وہ میری ہے... اگر تم بارات لے کر آؤ تو میں تمہیں گولی مار دوں گا..."؛ آگرہ کے نوجوان کو دھمکیاں

یہ واقعہ آگرہ کے سکندرا تھانہ علاقے کے دہتورہ میں پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے کال کرنے والے کی تلاش شروع کردی ہے۔

agra boy received threat call man says girl with you are going to marry is mine if you do wedding i will shoot you Urdu News
آگرہ کے ایک نوجوان کو فون پر دھمکی ملی کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
آگرہ، اترپردیش: آگرہ کے تاج شہر کے سکندرا تھانہ علاقے میں ایک خاندان خوف و ہراس کا شکار ہے۔ خاندان کے بیٹے کی شادی فیروز آباد کی ایک خاتون سے طے ہے۔ شادی فروری 2026 میں ہونے والی ہے۔ تاہم، ایک کال نے خاندان کو پریشان و خوفزدہ کر دیا ہے۔ ایک نوجوان نے انہیں شادی کے متعلق دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ میری ہے، اگر تم شادی کی بارات لے کر آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ متاثرہ کی شکایت پر سکندرا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

یہ واقعہ سکندرا تھانہ علاقہ کے دہتورہ میں پیش آیا۔ دہتورہ کے رہنے والے نریش چند نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بیٹے وشال کی شادی فیروز آباد ضلع کے پہاڑ پور کی ایک خاتون سے طے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی 10 فروری 2026 کو طے ہے۔ 30 اکتوبر کو صبح 2 بجے میرے بیٹے کو اس کے موبائل فون پر کال موصول ہوئی۔ میری بیوی نے کال کا جواب دیا۔ فون کرنے والے نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پہاڑ پور میں شادی کی بارات لے کر آیا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔

"وہ میری ہے... اسے کوئی چھین نہیں سکتا"

نریش چند نے وضاحت کی کہ ملزم نے نامعلوم موبائل نمبر سے کال کرکے پہلے لڑکی کا نام بتایا۔ اس نے کہا، "وہ میری ہے... اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اپنے بیٹے سے کہو کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اس سے شادی کرنا بھول جاؤ۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا بیٹا کھو دے گا۔"

دھمکی آمیز موبائل نمبر کی بنیاد پر کارروائی

نامعلوم موبائل نمبر سے ملنے والی دھمکی سے پورا خاندان خوفزدہ ہے۔ ہر کوئی خوف و ہراس کی حالت میں ہے۔ ہری پروت اے سی پی اکشے سنجے مہادک نے بتایا کہ نریش چند کی شکایت پر کیس درج کیا گیا ہے۔ سکندرا پولیس اسٹیشن اور سائبر سیل اب دھمکی آمیز موبائل نمبر کی بنیاد پر ملزم کی تلاش کر رہے ہیں۔ ملزم کی شناخت کے بعد جلد ہی مزید کارروائی کی جائے گی۔

