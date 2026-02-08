یوپی میں ایس آئی آر کے نام پر دھاندلی کا الزام، اکھلیش یادو کا الیکشن کمیشن پر سنگین سوال
اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے ذریعے بی جے پی پہلے ہی بہار کے انتخابات پر اثرانداز ہو چکی ہے۔
Published : February 8, 2026 at 6:36 PM IST
لکھنؤ : سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اترپردیش میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کے دوران بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ایجنسیاں جان بوجھ کر ان بوتھوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جہاں ماضی میں سماج وادی پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی۔
لکھنؤ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ دہلی، لکھنؤ اور دیگر شہروں میں بیٹھے پیشہ ور افراد پر مشتمل ایجنسیاں پورے ووٹر ڈیٹا تک رسائی رکھتی ہیں اور اسی بنیاد پر فارم-7 بھر کر مخصوص بوتھوں سے ووٹروں کے نام حذف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
आज लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस में हमने लोकतंत्र बचानेवाले बहादुर ‘नंदलाल’ को जनता के सामने लाकर भाजपा द्वारा विपक्ष के ख़ासतौर से पीडीए में शामिल अल्पसंख्यकों के वोट काटने के षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया है। भाजपाइयों ने नंदलाल के हस्ताक्षर करवाकर फ़ार्म 7 के सैकड़ों फ़र्ज़ी दस्तावेज़… pic.twitter.com/F4FbW84Saz— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 8, 2026
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس عمل کے باعث کئی مقامات پر احتجاج اور بدامنی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے ذریعے بی جے پی پہلے ہی بہار کے انتخابات پر اثرانداز ہو چکی ہے اور اب یہی طریقہ مغربی بنگال میں آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اکھلیش یادو نے کہا کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو سپریم کورٹ جانا پڑا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کا ’’سہیوگی دل‘‘ بن چکا ہے۔ انہوں نے فارم-7 کے فوری استعمال پر روک لگانے اور اب تک کی گئی کارروائی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: سپریم کورٹ میں ایس آئی آر پر سماعت، وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا: بنگال کو بنایا جا رہا ہے نشانہ، اگلی سماعت پیر کو
انہوں نے بوتھ لیول افسران کی سلامتی پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ کئی افسران کی موت کے باوجود حکومت نے کوئی مدد فراہم نہیں کی۔ اکھلیش نے اعلان کیا کہ سماج وادی پارٹی کے اراکین اسمبلی اسمبلی اجلاس میں عوامی مسائل بھرپور انداز میں اٹھائیں گے۔