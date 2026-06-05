موہالی بم دھماکے کا تعلق مبینہ طور پر اتر پردیش کے دیوبند سے جڑنے کا دعویٰ، جیش محمد سے منسلک ایک مشتبہ نوجوان گرفتار
پنجاب میں 2021 کے موہالی دھماکے کی جڑیں اترپردیش کے دیوبند تک ہیں۔ یوپی ATS اور پنجاب ایس ٹی ایف کی ٹیمیں تحقیقات کررہی ہیں۔
Published : June 5, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 2:41 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: پنجاب کے موہالی میں ہونے والے بدنام زمانہ بم دھماکے کی تحقیقات اب اتر پردیش کے سہارنپور ضلع کے دیوبند علاقے تک پہنچ گئی ہے۔
یوپی اے ٹی ایس اور پنجاب ایس ٹی ایف کی مشترکہ ٹیم نے دیوبند کوتوالی علاقے کے بچیٹی گاؤں میں چھاپہ مار کر ایک مشتبہ نوجوان کو گرفتار کر لیا۔
تفتیشی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ گرفتار مشتبہ نوجوان کا نام ایک مشتبہ نیٹ ورک میں سامنے آیا ہے جو پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے منسلک ہے۔ مبینہ طور پر اے ٹی ایس نے گرفتار نوجوان سے جیش محمد سے تعلق کے ثبوت بھی برآمد کیے ہیں۔
یوپی اے ٹی ایس اور پنجاب اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) کے مشترکہ آپریشن میں گرفتار نوجوان محتسم بچتی گاؤں کے موجودہ گاؤں کے سربراہ کا بھائی بتایا جاتا ہے۔
تفتیشی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان میں مقیم مشتبہ ہینڈلرز کو اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے متعلق او ٹی پی اور دیگر تکنیکی معلومات فراہم کیں۔ یہ ٹولز ہندوستان میں مختلف افراد کو پیغامات بھیجنے اور نیٹ ورک چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔
آپریشن کے دوران سیکیورٹی اداروں نے مشتبہ نوجوان کے قبضے سے الیکٹرانک ڈیوائسز اور دیگر مشکوک مواد بھی برآمد کرلیا۔
حکام کے مطابق برآمد شدہ اشیاء کو فرانزک جانچ کے لیے بھیجا جائے گا تاکہ نیٹ ورک سے متعلق دیگر ممکنہ رابطوں اور سرگرمیوں کی نشاندہی کی جا سکے۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ محتسم پہلے دیوبند تھانے میں ہسٹری شیٹر رہ چکا ہے اور اس کے خلاف مختلف مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔
تاہم، ابھی تک اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ آیا ماضی کے ان واقعات کا موہالی دھماکے کی تحقیقات سے کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں۔
بچیٹی گاؤں میں ہونے والی اس کارروائی سے علاقے میں بحث کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سیکیورٹی ادارے فی الحال کیس کی حساسیت کے پیش نظر مزید معلومات شیئر کرنے سے گریز کررہے ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ تحقیقات کی بنیاد پر دیگر ریاستوں میں مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ ستمبر 2021 میں موہالی انٹیلی جنس ہیڈ کوارٹر پر آر پی جی حملے نے ملک کی سیکورٹی ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مختلف ریاستوں میں پھیلے ایک مشتبہ نیٹ ورک کی تحقیقات شروع ہو گئیں۔
تفتیشی ایجنسیوں کے مطابق اس کیس میں سرحد پار عناصر کے کردار اور ان کے بھارتی رابطوں کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ دیوبند میں اس گرفتاری کو اس تفتیش کی ایک اہم کڑی سمجھا جاتا ہے۔
کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، مختلف مرکزی اور ریاستی ایجنسیاں ڈیجیٹل شواہد، کال ڈیٹیل ریکارڈ (سی ڈی آر)، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور دیگر تکنیکی معلومات کا تجزیہ کر رہی ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ پورے کیس کی اصل تصویر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہوسکے گی۔ فی الحال، سیکیورٹی ایجنسیاں کیس کے ہر پہلو کی مکمل چھان بین کر رہی ہیں اور ممکنہ نیٹ ورکس کی نشاندہی کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔