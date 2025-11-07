ETV Bharat / state

ملاقات کے بعد اعظم خان نے کہا کہ اکھلیش یادو کے خاندان سے تعلقات توڑنے میں صدیاں لگیں گی

اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اکھلیش یادو کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، اور یہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔

ملاقات کے بعد اعظم خان نے کہا کہ اکھلیش یادو کے خاندان سے تعلقات توڑنے میں صدیاں لگیں گی
ملاقات کے بعد اعظم خان نے کہا کہ اکھلیش یادو کے خاندان سے تعلقات توڑنے میں صدیاں لگیں گی (Image : Akhilesh yadav X)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 6:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر، اعظم خان نے جمعہ کو لکھنؤ میں سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں اعظم خان ان کے بیٹے عبداللہ کے ہمراہ تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک ماہ میں یہ دوسری ملاقات تھی۔

اکھلیش سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا، "میں یہاں یہ بات کرنے آیا ہوں کہ میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے اپنے جذبات شیئر کیے، میرا اس خاندان کے ساتھ 50 سال کا رشتہ ہے، اسے کمزور ہونے میں برسوں لگیں گے، اور اسے توڑنے میں صدیاں لگیں گی، اور میرے پاس صدیاں نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے، اور اگر تھوڑی بہت مشکل ہو تو میں خود اس سے زیادہ صاف ہو سکتا ہوں۔" جو ہم پہلے ہی برداشت کر چکے ہیں اور برداشت کرتے رہیں گے اس سے زیادہ کچھ ممکن نہیں؟" انہوں نے مزید کہا کہ جب دو سیاسی شخصیات ملتے ہیں تو صرف سیاست پر بات کرتے ہیں۔ اکھلیش یادو نے مجھے علاج کے لیے لکھنؤ میں رہنے کا مشورہ دیا ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔

اعظم خان نے کہا، "بی جے پی ایک سیاسی پارٹی ہے، جس کا اپنا نظریہ ہے۔ وہ ملک کے بادشاہ ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں چاہیے، جب پہلوان رنگ میں داخل ہوتے ہیں، تو لڑائی ہوتی ہے۔ ہم بھی میدان میں ہیں، اور ہم بھی تیاری کر رہے ہیں۔"

مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تاریخ میں کہاں جگہ ملے گی: اعظم خان نے کہا، "ہمارے پاس لکھنؤ میں رہنے کے لیے پنشن کی رقم ہے، کروڑوں نہیں تو لاکھ۔ میری اہلیہ ریٹائرڈ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ہم پر شراب کی دکان لوٹنے، بوتلیں اور کیش باکس سے 16،900 روپے چوری کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ کے کام کو نہیں دیکھتے، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں درد ہوگا۔

اعظم نے کہا، "یہ اچھی بات ہے کہ 'جے شری رام' اور 'جئے بجرنگ بلی' جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن دہشت گردی کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جانے والا کوئی بھی نعرہ غلط ہے۔ جو شخص دہشت پھیلانے کے لیے 'اللہ ہو اکبر' یا 'ہر ہر مہادیو' کا نعرہ لگاتا ہے، وہ نہ تو اچھا مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اچھا ہندو۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمارا سوامی پرساد موریہ سے رشتہ ہے، کاش وہ اچھی باتیں کہتے۔"

2027 کے اسمبلی انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا، "میں اپنی حکمت عملی ابھی ظاہر نہیں کروں گا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ جب تبدیلی آئے گی، ہم اس کا حصہ ہوں گے۔" مافیا سے پاک ریاست کے دعوؤں کے بارے میں اعظم خان نے کہا، "وزیراعلیٰ کہتے ہیں کہ ریاست کو مافیا اور خوف سے پاک کر دیا گیا ہے۔ میں اس کی مثال ہوں، لوگ میری کہانی سنائیں گے۔"

یہ بھی پڑھیں:

"ووٹ کے لیے اتنی نفرت درست نہیں، جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے": ایس پی لیڈر اعظم خان

عبداللہ اعظم کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، پاسپورٹ کیس میں ایف آئی آر کو منسوخ کرنے سے کیا انکار

اعظم خان اور عرفان سولنکی کی ملاقات، دونوں نے اپنے درد کا اظہار کیا، کہا کہ ظلم اور تذلیل کا سلسلہ جاری

TAGGED:

AZAM KHAN MEET AKHILESH YADAV
AZAM KHAN SLAM YOGI GOVERNMENT
اعظم خان اور اکھلیش یادو
ABDULLAH AZAM KHAN
AZAM KHAN STATEMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.