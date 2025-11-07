ملاقات کے بعد اعظم خان نے کہا کہ اکھلیش یادو کے خاندان سے تعلقات توڑنے میں صدیاں لگیں گی
اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اکھلیش یادو کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، اور یہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔
Published : November 7, 2025 at 6:10 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر، اعظم خان نے جمعہ کو لکھنؤ میں سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں اعظم خان ان کے بیٹے عبداللہ کے ہمراہ تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک ماہ میں یہ دوسری ملاقات تھی۔
न जाने कितनी यादें संग ले आए— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 7, 2025
जब वो आज हमारे घर पर आए!
ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। pic.twitter.com/hPr56uCLFB
اکھلیش سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا، "میں یہاں یہ بات کرنے آیا ہوں کہ میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے اپنے جذبات شیئر کیے، میرا اس خاندان کے ساتھ 50 سال کا رشتہ ہے، اسے کمزور ہونے میں برسوں لگیں گے، اور اسے توڑنے میں صدیاں لگیں گی، اور میرے پاس صدیاں نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے، اور اگر تھوڑی بہت مشکل ہو تو میں خود اس سے زیادہ صاف ہو سکتا ہوں۔" جو ہم پہلے ہی برداشت کر چکے ہیں اور برداشت کرتے رہیں گے اس سے زیادہ کچھ ممکن نہیں؟" انہوں نے مزید کہا کہ جب دو سیاسی شخصیات ملتے ہیں تو صرف سیاست پر بات کرتے ہیں۔ اکھلیش یادو نے مجھے علاج کے لیے لکھنؤ میں رہنے کا مشورہ دیا ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔
VIDEO | Lucknow: Samajwadi Party leader Azam Khan, after meeting party chief Akhilesh Yadav, says, " i was here to talk about what happened with me and my family."— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
(full video available on pti videos – https://t.co/n147TvrpG7)#Lucknow pic.twitter.com/MO7pq1gtes
اعظم خان نے کہا، "بی جے پی ایک سیاسی پارٹی ہے، جس کا اپنا نظریہ ہے۔ وہ ملک کے بادشاہ ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں چاہیے، جب پہلوان رنگ میں داخل ہوتے ہیں، تو لڑائی ہوتی ہے۔ ہم بھی میدان میں ہیں، اور ہم بھی تیاری کر رہے ہیں۔"
مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تاریخ میں کہاں جگہ ملے گی: اعظم خان نے کہا، "ہمارے پاس لکھنؤ میں رہنے کے لیے پنشن کی رقم ہے، کروڑوں نہیں تو لاکھ۔ میری اہلیہ ریٹائرڈ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ہم پر شراب کی دکان لوٹنے، بوتلیں اور کیش باکس سے 16،900 روپے چوری کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ کے کام کو نہیں دیکھتے، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں درد ہوگا۔
اعظم نے کہا، "یہ اچھی بات ہے کہ 'جے شری رام' اور 'جئے بجرنگ بلی' جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن دہشت گردی کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جانے والا کوئی بھی نعرہ غلط ہے۔ جو شخص دہشت پھیلانے کے لیے 'اللہ ہو اکبر' یا 'ہر ہر مہادیو' کا نعرہ لگاتا ہے، وہ نہ تو اچھا مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اچھا ہندو۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمارا سوامی پرساد موریہ سے رشتہ ہے، کاش وہ اچھی باتیں کہتے۔"
VIDEO | Lucknow: After meeting Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, party leader Azam Khan says, " i've had a 50-year relationship with this family, a generational bond. it would take years for it to weaken and centuries for it to break, and i don't have centuries. our connection… pic.twitter.com/tyQeubGGKx— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
2027 کے اسمبلی انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا، "میں اپنی حکمت عملی ابھی ظاہر نہیں کروں گا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ جب تبدیلی آئے گی، ہم اس کا حصہ ہوں گے۔" مافیا سے پاک ریاست کے دعوؤں کے بارے میں اعظم خان نے کہا، "وزیراعلیٰ کہتے ہیں کہ ریاست کو مافیا اور خوف سے پاک کر دیا گیا ہے۔ میں اس کی مثال ہوں، لوگ میری کہانی سنائیں گے۔"